Omar Montes, polémico consejo a Asraf Beno: "Que se haga un FP, que le va a hacer falta cuando le deje Isa P"

19-06-2021 Omar Montes tira de ironía para desvelar el nuevo proyecto profesional de su amigo Kiko Rivera SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 26 (CHANCE)



Genio y figura y triunfando no solo en la música, sino también en la pequeña pantalla con su propio documental, 'El principito', Omar Montes ha reaparecido en un evento celebrado en Madrid y con la ironía y el humor ácido que le caracteriza no ha dudado en dar un 'sabio' consejo a Asraf Beno por si se acaba su historia de amor con Isa Pantoja.



Medio en serio, medio en broma - nunca sabemos a qué atenernos cuando hablamos con Omar - el "iluminati" ha confesado que le encantaría presentar algún programa, revelando que su ídolo es nada menos que Carlos Lozano: "Me gusta hacer un poco de todo, soy polifacético y eso de presentar siempre me ha gustado, yo veía a Jesús Vázquez y este que presentaba OT, Carlos Lozano. Los tenía de referentes desde pequeño, es el número uno en el top de presentadores para mí". "Pasapalabra estaría bien. Es un buen programa, muy serio de preguntas y de cosas", ha añadido entre risas, postulándose también como presentador de las Campanadas: "Yo soy un mercenario de la televisión, a mí me llaman y yo voy, hasta gratis". Donde sin embargo no se ve es presentando 'El programa de Ana Rosa' ya que, como señala, "Ana Rosa, que es mi jefa y le tengo respeto, lo hace tan bien que yo ahí no quiero meterme".



Pero las ambiciones de Omar no se quedan ahí, ya que el de Pan Bendito asegura que también le gusta la política y el día de mañana le gustaría ser "Presidente del Gobierno". "Sinceramente creo que hay muchas cosas que arreglar y yo tengo que hacer algo por toda esa gente que lo necesita", ha añadido, asegurando que con él las cosas cambiarían mucho en nuestro país: "Veo cosas por la tele ultimamente que no me gustan nada, como cuando a una abuelita los okupas le quitan su casa".



Amigo tanto de Isabel Pantoja como de Kiko Rivera, el artista apuesta por la reconciliación ya que "entre una madre y un hijo no se puede interponer nadie". "Se pueden enfadar, pero siempre se van a arreglar, una madre y un hijo siempre van a ser una madre y un hijo", afirma.



Asegurando que desconocía el enfrentamiento entre Kiko e Isa Pantoja - a la que define como "un ser de luz" - y esperando que se "arreglen pronto", Omar no ha dudado en dar un 'sabio' consejo a Asraf Beno: "Él puede hacer de Georgie Dann, podría hacer himnos como los que hacía él como 'La Barbacoa'. Algo siempre se puede hacer. Pero yo le recomiendo la fontanería, cursos de FP que te enseñan un montón de cosas para ganarte la vida, todo lo que tenga que terminar en -ía que lo aprenda que le hacer falta para cuando le deje la amiga".