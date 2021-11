Nueva variante de COVID-19 provoca alarma mundial y OMS pide cautela

Un hombre recibe una dosis de una vacuna contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en un centro de vacunación para personas sin hogar en Lviv, Ucrania. 26 de noviembre de 2021. REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Por Costas Pitas y Stephanie Nebehay

LONDRES/GINEBRA, 26 nov (Reuters) - Autoridades mundiales reaccionaron con alarma el viernes a una nueva variante de coronavirus detectada en Sudáfrica, con la Unión Europea y Gran Bretaña entre los que endurecieron los controles fronterizos, mientras los investigadores buscaban averiguar si la mutación es resistente a la vacuna.

Horas después de que Gran Bretaña prohibio los vuelos desde Sudáfrica y países vecinos, y pidió a los viajeros que regresaran desde esos lugares a realizar una cuarentena, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra prohibiciones de viaje apresuradas.

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), dependiente de la ONU, pidió una decisión rápida.

"Depende de las recomendaciones de la OMS, pero mi recomendación será tomar decisiones hoy, no después de una semana, porque si continúa extendiéndose como esperamos, será tarde y no tendrá sentido aplicar restricciones", dijo a Reuters el jefe de la OMT, Zurab Pololikashvili.

Un científico sudafricano calificó la prohibición de Londres como un síntoma del "'apartheid' de las vacunas", aunque la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE también buscaba detener los viajes aéreos desde la región, y varios otros países, como India, Japón e Israel, endurecieron las restricciones de viajes.

"Ahora es importante que todos nosotros en Europa actuemos de manera muy rápida, decidida y unida", dijo von der Leyen. "Todos los viajes aéreos a estos países deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión más clara del peligro que representa esta nueva variante".

El regulador de salud brasileño, Anvisa, recomendó que se restrinjan los viajes desde algunos países africanos, pero el presidente Jair Bolsonaro pareció descartar las medidas.

Bolsonaro ha sido ampliamente criticado por expertos en salud pública por su manejo de la pandemia, criticando los confinamientos y optando por no vacunarse. Brasil tiene la segunda cifra más alta de muertes por el virus del mundo, solo detrás de Estados Unidos.

En Washington, el principal funcionario estadounidense de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que no se había tomado una decisión sobre una posible prohibición de viajar a Estados Unidos. No había indicios de que la variante esté en el país y no estaba claro si era resistente a las vacunas actuales, señaló a CNN.

La OMS dijo que tomaría semanas determinar qué tan eficaces eran las vacunas contra la variante, que se identificó por primera vez esta semana.

"VARIANTE MÁS SIGNIFICATIVA"

La variante tiene una proteína de espiga que es dramáticamente diferente a la del coronavirus original en el que se basan las vacunas, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, lo que provocaba temor a cómo responderán las vacunas actuales.

"Como han descrito los científicos, (esta es) la variante más significativa que han encontrado hasta la fecha", dijo el secretario de Transporte británico, Grant Shapps, a Sky News.

En Ginebra, la OMS, cuyos expertos discutieron el viernes los riesgos que presenta la variante, llamada B.1.1.529, advirtió contra las restricciones de viaje por ahora.

"En este punto, se advierte contra la implementación de medidas de viaje", comentó el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una conferencia de la ONU. Se necesitarían varias semanas para determinar la transmisibilidad de la variante y la eficacia de las vacunas, dijo Lindmeier, señalando que hasta ahora se habían reportado 100 secuencias de la misma.

Los científicos sudafricanos sospechan que el repentino aumento de infecciones en el país está relacionado con la nueva variante, pero no está claro hasta qué punto se ha extendido más allá de sus fronteras.

Bélgica identificó el primer caso de Europa, sumándose a los de Botsuana, Israel y Hong Kong. Dinamarca ha secuenciado todos los casos de COVID-19 y no encontró señales de la nueva mutación, dijeron el jueves las autoridades sanitarias. Israel impuso una prohibición de viajar que cubría la mayor parte de África.

Italia impuso una prohibición de entrada a las personas que hayan visitado estados del sur de África en los últimos 14 días, mientras que Francia suspendió los vuelos desde el sur de África y Baréin, mientras Croacia prohibirá las llegadas desde algunos países.

India emitió un aviso a todos los estados para que hagan pruebas y examinen a los viajeros internacionales de Sudáfrica y otros países "en riesgo", mientras que Japón endureció los controles fronterizos.

(Reportes de Corresponsalías alrededor del Mundo; Escrito por Nick Macfie y John Stonestreet. Editado en Español por Manuel Farías)