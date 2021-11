Miles marchan en varias ciudades para pedir el fin de la violencia contra las mujeres

CentralMiles salen a las calles en el mundo para pedir el fin de la violencia contra las mujeres =(Video+Fotos)= México, 26 Nov 2021 (AFP) - Desde México a Estambul, pasando por Madrid o Santiago, miles de manifestantes marcharon y lanzaron consignas para exigir el fin de la violencia contra las mujeres.En Madrid, Barcelona, París, Londres, Ciudad de México, Guatemala, Caracas, Santiago o Montevideo, activistas feministas organizaron manifestaciones en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.En general pacíficas y reivindicativas, la marcha quedó salpicada en Estambul por la intervención de la policía antidisturbios, que disperó con gas lacrimógeno a las manifestantes que solicitaban al gobierno el retorno a una importante convención para proteger a las mujeres.El presidente Recep Tayyip Erdogan retiró a Turquía de la Convención de Estambul, un tratado ratificado por más de 30 países europeos para prevenir y luchar contra la violencia hacia las mujeres, argumentando que dañaba los valores tradicionales de la familia turca.Las mujeres y activistas del país consideran que esta retirada da sensación de impunidad a los agresores y denuncian que solo este año murieron asesinadas 345 mujeres.- "¡México feminicida!" -En un país sacudido por una espiral de asesinatos de mujeres como México, miles de personas formaron un enorme bloque de ropas negras con destellos morados en una marcha que tuvo roces con las 1.500 mujeres policías desplegadas por las autoridades, con saldo de 10 efectivos, tres manifestantes y una funcionaria con heridas leves.Pequeños grupos de manifestantes con martillos trataron de arrebatar los escudos de las agentes, que emplearon gases irritantes para dispersarles. También hicieron destrozos, pintadas o improvisaron con químicos lanzafuegos, repelidos con extintores por las uniformadas."¡México feminicida! ¡Nos están matando!", reclamó una manifestante en medio de un breve roce con la policía.Las cifras oficiales indican que desde 2019 fueron asesinadas más de 10.700 mujeres en el país. Estimaciones de la ONU calculan que la violencia de género mata un promedio de 10 mexicanas al día.Según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual, normalmente de parte de algún conocido."Las mujeres víctimas de la violencia deben ser protegidas", intervino el papa Francisco en Twitter. - España teñida de violeta -También se produjeron manifestaciones en España, un país con un gobierno declarado abiertamente feminista que ha hecho de la lucha contra la violencia de género una prioridad. De hecho, el país cuenta con legislación específica sobre esta cuestión desde 2004.Y desde 2002, dispone de un observatorio público de violencia de género que ha contabilizado 1.118 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2002, 37 de ellas en 2021.El poderoso movimiento feminista tiñó de violeta las calles de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.En la capital, con algunos de sus monumentos iluminados de color violeta, la marcha estaba encabezada por una gran pancarta que rezaba: "#Hartas de las violencias machistas contra las mujeres. ¡Soluciones ya!"."Acabar con la violencia machista es una verdadera política de Estado", tuiteó el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. - Incremento con la pandemia -También hubo múltiples marchas en otras zonas de América Latina y el Caribe donde, según un estudio de la Cepal, al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020.Miles de mujeres marcharon en Santiago rechazando el "fascismo" que, según ellas, representa el candidato ultraderechista a las presidenciales, José Antonio Kast."Hoy día me encuentro con muchas ganas de venir por lo que pasó Chile; justo el domingo gana un fascista que quiere vulnerar todos nuestros derechos", dijo a la AFP una estudiante de 23 años que se identificó solo con su nombre de pila, María Jesús."Estamos conmemorando una fecha muy importante para el movimiento feminista. (...) Con el fascismo que avanza significa que nuestras vidas están en peligro", señaló a la AFP Gloria Leal, directora del Instituto de la Mujer.Kast, del ultraconservador partido Republicano, se impuso en la primera de dos vueltas de las presidenciales. Quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y es contrario al aborto y el matrimonio igualitario. Propone, además, mayores beneficios para las mujeres casadas.Cientos de mujeres marcharon también en Ciudad de Guatemala, en una caminata pacífica encabezada por pancartas que rezaban mensajes como "Por la vida de las mujeres"."En Venezuela en lo que va de año, sin tener los números de noviembre, van aproximadamente más de 200 femicidios y eso para nosotros realmente es un motivador de lucha, es seguir en las calles, es seguir alzando la voz por aquellas mujeres que no están, por aquellas mujeres que están silenciadas", dijo en Caracas Mariandreina Montilla, de 26 años, comunicadora social.En Venezuela, según el Monitor de Femicidios de la plataforma digital de comunicación Utopix, se produjeron unos 200 femicidios en 2021 hasta octubre.En Perú, la reivindicación se avanzó a la noche del miércoles. Decenas de mujeres vestidas de blanco participaron en una marcha y en un simbólico cortejo fúnebre realizado en el populoso distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima."Creo que no hay un día donde nos despertemos y no haya una noticia sobre ese tema", dijo a la AFP Marie Eve Gougeon, de 40 años.En Perú se denunciaron 132 feminicidios entre enero y noviembre, superando la cifra de igual periodo del 2020 (127), según la Defensoría del Pueblo. "El panorama de nuestro país es muy preocupante. En la pandemia los índices de violencia subieron", dijo a la prensa la ministra de la Mujer, Anahí Durand.