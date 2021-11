México.- Barclays sube el precio de BBVA a 6,6 euros tras la oferta por Garanti, pero es "prudente" con Turquía

22-04-2021 Edificio de la sede de BBVA en Madrid, conocido como 'La Vela', a 22 de abril de 2021, en Madrid. ECONOMIA Isabel Infantes - Europa Press



No descarta que la entidad protagonice alguna adquisición y que reparta un dividendo extraordinario



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Barclays ha subido el precio objetivo de BBVA de 6,4 a 6,6 euros por la oferta del 50,15% que no posee en su filial turca Garanti, así como por una "leve" mejora en las perspectivas en México y España, si bien se muestra "prudente" respecto a Turquía.



Los analistas de la entidad prevén que la OPA por Garanti se cierre a finales del cuarto trimestre de 2022 y que el banco turco aportará 765 millones de euros a los beneficios del grupo en 2023.



Sin embargo, el banco inglés se muestra "prudente" con la región, debido a las bajadas de tipos aprobadas por el Banco Central de Turquía y la depreciación de la lira turca, así como por "una falta de claridad en el 'Inverstor Day' en la asignación de capital".



Asimismo, sostiene que la cuota de mercado de BBVA en España es "baja", de un 13%, para ser el principal mercado y en comparación con otras regiones destacadas como México, Turquía, Perú y Colombia.



Por ello, sostiene que el banco "necesita" reducir sus contribuciones en los mercados emergentes en los que está presente. En este sentido, no cree que el lanzamiento de la banca digital en Italia así como los objetivos de aumentar la cuota en España "sean suficientes" para reducir la exposición a los emergentes.



Por lo tanto, no descarta que BBVA realice fusiones o adquisiciones, tal y como se puso de manifiesto en el Día del Inversor que la entidad presidida por Carlos Torres celebró el pasado jueves, 18 de noviembre.



REDUCCIÓN DE COSTES



Asimismo, prevé que BBVA lleve a cabo otra reestructuración de costes a finales de 2022 que podría implicar unos ahorros de 190 millones de euros, de los que 140 millones serían en España y otros 50 millones en el centro corporativo.



Barclarys afirma que, teniendo en cuenta la recompra de acciones, la oferta de los minoritarios de Turquía, el aumento del pago de dividendos, las medidas adicionales de reducción de costes en España y la inversión en Italia, la entidad contará un exceso de capital de 4.200 millones de euros en 2023.



De esta forma, no descarta que el banco reparta un dividendo extraordinario o realice un nuevo programa de compra de acciones propias.