Marruecos.- Jorge Dezcallar: "Prestamos poca atención a Marruecos"

S'AGARÓ (GIRONA), 27 (EUROPA PRESS)



El diplomático español, exembajador en Marruecos (1997-2001) y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, ha afirmado este viernes que Marruecos conoce más a España que al revés y ha añadido: "Prestamos poca atención a Marruecos".



Lo ha dicho en la cena-debate 'El mundo que viene: geopolítica postCovid', celebrada en el marco de la XXVI Trobada d'Economia a S'Agaró, que se celebra hasta el sábado en el Hotel S'Agaró (Girona).



"Marruecos quiere que nos pongamos de su parte", ha dicho, aunque ha remarcado que el país africano se equivoca a veces en sus percepciones sobre España.



CORONAVIRUS Y ÁFRICA



En cuanto al coronavirus ha afirmado que, mientras en África la población vacunada siga estando a niveles tan bajos --como su 2% actual--, "seguirá habiendo mutaciones, porque el virus no entiende de fronteras".



"Hay que ayudarles", ha apuntado, tanto en referencia a Marruecos como al continente en general, porque en ambos casos considera que es una inversión a largo plazo.



A ESPAÑA LE FALTA PESO



Sobre España, ha recordado las políticas exteriores de los gobiernos de los expresidentes Felipe González y José María Aznar: "Muy diferentes las dos, te pueden gustar más o menos, pero ahora hemos dejado de tener política exterior", ha insistido.



"No hay razón para que países como Polonia tengan más peso que nosotros" en política exterior, ha lamentado.



EUROPA: "RECUPERAR LA ILUSIÓN"



Ha afirmado que Europa "tiene que recuperar la ilusión" y que para eso hay que convencer a la gente joven de que contribuye a darles una ilusión de futuro.



"Europa tiene que reencontrarse a sí misma", porque, de lo contrario, puede pasar que se quede en la punta de una gran masa continental, ha dicho textualmente.



TRES TENDENCIAS INTERNACIONALES



Dezcallar ha destacado tres tendencias actuales: Estados Unidos "regresa, aunque no sabe muy bien cómo"; Europa está en crisis, aunque muestra inventiva y capacidad para salir de la misma.



Y la tercera está vinculada a grandes países, como Rusia y China, "que reclaman un papel en el mundo, que ponen en duda todas las reglas" estipuladas y que quieren establecer otras.



Para él, el mundo será cada vez más digitalizado, antipático e incómodo "hasta que el nuevo orden se asiente y, entonces, tenga unas reglas claras de funcionamiento", que hasta el momento no tiene, considera.