Marcelino no pone "ni un pero" y lamenta que el fútbol les "está dando poco"

Bilbao, 26 nov (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, se mostró satisfecho del rendimiento de su equipo frente al Granada y, a pesar del empate cedido frente al conjunto andaluz, no puso "ni un pero" y lamentó que "el fútbol" les "está dando muy poco hasta ahora".

"La diferencia entre ganar o no está en el acierto y es una pena que metiendo dos goles no seamos capaces de ganar. En la segunda parte llegamos mucho al área y creo que jugamos un buen partido. El balance general fue satisfactorio a nivel defensivo, pero encajar dos goles nos penaliza en exceso", destacó.

Marcelino admitió que al finalizar el partido "la sensación" en el vestuario era de "tristeza". "Seríamos poco conscientes si no estuviéramos decepcionados porque los jugadores sienten que en el campo demuestran mas de lo que consiguen. La sensación es que el rival con muy poco puntúa y a nosotros con tanto nos cuesta mucho sumar", reflexionó.

Por último, a nivel individual destacó el partido de Nico Williams, que fue titular relevando en la parte derecha del ataque a Alex Berenguer. "Después de los partidos que hizo contra Cádiz y Levante merecía jugar y estuvo muy bien. Ha sido atrevido, ha tenido decisión y hay que estar satisfecho, aunque lleva poco tiempo y hay que tener paciencia", finalizó.