LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 26 de noviembre de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Nueva variante del COVID-19 estremece el mundo: la ómicron

Daniel Ortega es proclamado presidente electo de Nicaragua

Biden propone reforma al arrendamiento en petróleo y gas

Nave rusa con un nuevo módulo llega a la estación espacial

Cuba recibe a primeros empresarios extranjeros tras pandemia

Argentina desalienta viajes al exterior por falta de dólares

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN CORONAVIRUS-NUEVA VARIANTE

BRUSELAS — El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus estremece a buena parte del mundo, varios países suspenden algunas rutas aéreas, los mercados sufren una caída brusca y los científicos se reúnen de urgencia para determinar los riesgos, en gran medida desconocidos. Por Raf Casert. 900 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

Con:

-EEUU-BOLSA: Wall Street cae por las noticias sobre nueva variante del COVID-19

-CORONAVIRUS-REPÚBLICA CHECA: Casos de coronavirus en República Checa alcanzan otro récord

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Fuerza aérea alemana traslada a pacientes en UCI por repunte

-CORONAVIRUS-EUROPA: Bélgica y Holanda endurecen medidas frente a pico de COVID

-CORONAVIRUS-ISRAEL: Israel detecta su primer caso de nueva variante de coronavirus.

REP-MED AP EXPLICA CORONAVIRUS-VARIANTE SUDAFRICANA

LONDRES - Los científicos sudafricanos identifican una nueva versión del coronavirus que según ellos es la que provocó un brote reciente en Gauteng, la provincia más poblada del país. No está claro dónde surgió la nueva variante, pero los científicos la detectaron inicialmente en Sudáfrica y también se la ha visto en viajeros a Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel. Los expertos tratan de determinar si ésta es realmente la causa. Por Maria Cheng. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM FRANCIA-GBRETAÑA-MIGRANTES

CALAIS, Francia - Francia reacciona con rabia y consternación a las últimas propuestas británicas para hacer frente al mortífero flujo de inmigrantes entre sus costas, intensificando una batalla de voluntades entre los dos países sobre las peligrosas travesías del Canal de la Mancha, que esta semana causaron 27 muertos en un naufragio. El presidente Emmanuel Macron increpa a la oficina del primer ministro Boris Johnson por hacer pública una carta que el mandatario británico envió al mandatario francés. Por Danica Kirka, John Leicester y Pan Pylas. 680 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-TUNEZ-MIGRANTES: Túnez rescata a 487 migrantes en el Mediterráneo.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en redes sociales giró en torno a la política mexicana, las noticias falsas en Finlandia y a China. Aquí están los hechos: EEUU no envió evidencia contra titular de instituto electoral mexicano. No se aprobó una ley que castiga a periodistas por compartir noticias falsas en Finlandia. Un video no revela una acción de China para crear nuevo virus. Ninguna aerolínea internacional anunció operaciones en el nuevo aeropuerto de México. El ejército mexicano no tomó el control de un estado por orden presidencial. Biden no pidió ayuda a México para acabar con la corrupción. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 2.090 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA

LONDRES - Gran Bretaña no padece la nueva ola de contagios del coronavirus que azota a Europa. Ello se debe a que ya la vivió. La incidencia de contagios sigue siendo alta, pero sus hospitales no se ven desbordados. Por Jill Lawless. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN MARSHALL-EEUU-CHINA

WELLINGTON, Nueva Zelanda - Roces en torno a pedidos de reparaciones por los daños causados por ensayos nucleares de Estados Unidos en las islas Marshall generan tensiones geopolíticas que podrían ser explotadas por China. Por Matthew Lee y Nick Perry. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMC-GEN NICARAGUA-ELECCIONES

MANAGUA - El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua proclama oficialmente como electos al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras los cuestionados comicios del 7 de noviembre. 292 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-CORONAVIRUS EMPRESARIOS

LA HABANA - Cuba recibe por primera vez en 20 meses desde que se desató la pandemia --y la economía casi se paralizó-- a una delegación empresarial extranjera en medio de un descenso de los casos confirmados diarios de contagios por el coronavirus. 456 palabras. ENVIADO.

AMS-ECO ARGENTINA-DOLARES VIAJES

BUENOS AIRES - Con sus reservas internacionales en picada y una pesada carga de deuda en dólares que debe afrontar en los próximos meses, el gobierno argentino desalienta viajes de sus ciudadanos al exterior al prohibir financiar en cuotas con tarjetas de crédito los pasajes aéreos y demás servicios turísticos. Agencias de viajes rechazan medida y adelantan acciones legales. 533 palabras. ENVIADO.

REP-GEN ECUADOR-PAZ COLOMBIA

BUCARAMANGA, Colombia - Durante 2021 se ha incrementado el número de colombianos víctimas de la violencia de su país que huyen hacia Ecuador buscando protección internacional. Provienen de territorios históricamente afectados por la violencia en Colombia y donde ésta persiste después de cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por Astrid Suárez y Gonzalo Solano. 1.415 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN AI-COLOMBIA PROTESTAS

BUCARAMANGA, Colombia - Leidy Cadena, quien perdió la visión de su ojo, forma parte de un grupo de 103 colombianos que sufrieron traumas oculares por el presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la policía durante las protestas de este año, según un informe de Amnistía Internacional, la organización Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes. Por Astrid Suárez. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-VIOLENCIA

CIUDAD DE MÉXICO - Agresores no identificados matan a dos hombres y una mujer frente a un ayuntamiento en el estado mexicano de Sonora. 160 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-ECO EEUU-ARRENDAMIENTO PETROLERO

WASHINGTON — El gobierno del presidente Joe Biden recomienda una reforma general del programa nacional de arrendamiento en la industria del petróleo y gas. El informe no recomienda poner fin al arrendamiento de tierras públicas para explotación, como reclaman muchos grupos ambientalistas, pero según varios funcionarios, el informe establecería un proceso de arrendamiento más responsable y daría a los contribuyentes un mayor beneficio por la explotación de petróleo y gas en las vastas tierras y aguas públicas de EEUU. Por Matthew Daly. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-MED CORONAVIRUS-MERCK-PÍLDORA

WASHINGTON - Las autoridades estadounidenses de salud informan que la píldora experimental de Merck contra el COVID-19 es eficaz contra el virus, pero que se solicitará la opinión de expertos externos sobre los riesgos entre las mujeres embarazadas, como posibles defectos de nacimiento y otros problemas. La FDA publica su análisis de la píldora antes de una reunión pública que tendrá lugar la semana que viene y en la que expertos académicos y de otro tipo opinarán sobre su seguridad y eficacia. Por Matthew Perrone. 520 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-CIE RUSIA-ESTACIÓN ESPACIAL

MOSCÚ — Una nave de carga rusa que transportaba un nuevo módulo de acoplamiento se acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional después de un viaje de dos días. El nuevo módulo esférico, llamado Prichal (Muelle), tiene seis puertos de atraque y en el futuro podría permitir una expansión del segmento ruso en la estación. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM BIELORRUSIA-POLONIA

KIEV - El presidente bielorruso promete alimentos y ropa abrigada a los migrantes que optan por permanecer en la frontera con Polonia en lugar de regresar a sus países de origen. Alexander Lukashenko visita el lugar luego de semanas de tensiones en la frontera, donde cientos de personas permanecen varadas. La mayoría huye de conflictos o de la sensación de desesperanza en sus países, con el objetivo de llegar a Alemania u otros países de Europa occidental. Por Yuras Karmanau. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRAK-RETORNO DE MIGRANTES

IRBIL, Irak - Un segundo grupo de iraquíes vuelven a su país tras un intento fallido de entrar a la Unión Europea y denuncian los malos tratos y abusos sufridos a manos de las autoridades de Bielorrusia. Por Salar Salim. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-MINA

MOSCÚ - Los equipos de rescate encuentran a un sobreviviente en una mina de carbón de Siberia donde una devastadora explosión de metano habría matado a docenas de trabajadores, según un gobernador ruso. Por Dasha Litvinova. 415 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OCE-GEN ISLAS SALOMÓN-PROTESTAS

CANBERRA - El primer ministro de Islas Salomón, Manasseh Sogavare, culpa a la injerencia extranjera por la decisión de su gobierno de cambiar su alianza con Taiwán en favor de China de las protestas antigubernamentales, incendios y saqueos que arrasaron la capital, Honiara. Por David Rising y Rod McGuirk. 490 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN TAIWÁN-EEUU

TAPÉI - Cinco legisladores de Estados Unidos se reúnen con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante una visita sorpresa de un día al país que busca reafirmar el “sólido” respaldo de Washington a la isla autónoma. 490 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN LÍBANO

BEIRUT - Varios manifestantes irrumpen en un ministerio en Beirut y retiran una foto del presidente de una de las salas principales, al tiempo que la libra libanesa cae a su nivel más bajo hasta el momento y se agrava la crisis económica y política. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT LIBERTADORES-FINAL

MONTEVIDEO - Otra final de la Copa Libertadores y otro duelo brasileño por el título. Palmeiras y Flamengo, los campeones de las últimas dos ediciones del máximo torneo de clubes de Sudamérica, se miden el sábado para ver quién se queda con su tercera Libertadores. Pase lo que pase en el Estadio Centenario de Montevideo, un equipo brasileño atrapará la corona continental por tercera vez seguida y séptima en las últimas 10. Por Guillermo Garat. 730 palabras AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT FIFA-MUNDIAL BIENAL

GINEBRA - Detractores del intento de la FIFA de realizar una Copa del Mundo cada dos años temen perder su lugar en la cima del fútbol mundial, indica el presidente del organismo, Gianni Infantino. Europa y Sudáfrica han aportado a las selecciones que han disputado todas las 21 finales de Copa del Mundo desde la primera en 1930 y su dominio histórico les ha otorgado al menos 18 de los 32 lugares para la edición 2022 del Mundial en Qatar. Por Graham Dunbar. 384 palabras AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

AFR-GEN EGIPTO-ANTIGÜEDADES

LUXOR, Egipto - Las autoridades egipcias develan un antiguo paseo renovado que se remonta a 3.000 años, el proyecto más reciente del gobierno para resaltar los tesoros arqueológicos del país. Egipto ha realizado grandes esfuerzos para revivir su industria turística, golpeada por años de trastornos políticos tras la insurrección popular que derrocó al autócrata Hosni Mubarak en 2011 y, últimamente, la pandemia de coronavirus. Por Haggag Salama. 320 palabras. AP Foto.

___________________________________

