Las chilenas se toman las calles en el Día contra la violencia machista

Miles de mujeres participan en una marcha convocada por asociaciones feministas en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, este 25 de noviembre del 2021 en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 25 nov (EFE).- Numerosas marchas y actos reivindicativos se celebraron este jueves en diversas ciudades de Chile para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un fenómeno que afecta a la región de América Latina más que a ninguna otra.

Una decena de plataformas feministas unidas convocaron manifestaciones en multitud de puntos de norte a sur del país, concentrándose en Santiago miles de mujeres que marcharon al grito de "No es no" por la principal arteria de la capital, la Alameda.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 % de las mujeres mayores de 15 años en América Latina ha sufrido violencia sexual, lo que equivale al doble del promedio mundial.

En Chile se cometieron 43 femicidios en 2020 según cifras oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG); sin embargo, desde las organizaciones feministas señalan que son más.

La Red Chilena de Violencia contra Mujeres consignó 58 asesinatos machistas, en parte porque la legislación chilena hasta principios de 2020 solo consideraba feminicidio a los asesinatos perpetrados por una pareja formalizada.

En marzo del año pasado se aprobó una ley que amplía el rango a las relaciones informales o a manos de desconocidos si tienen una causa de género.

"Sabemos que en Chile 2 de cada 5 mujeres han sufrido violencia alguna vez en su vida. Es absolutamente inaceptable y requiere el pleno compromiso del Estado para luchar contra ella", afirmó el presidente, Sebastián Piñera.

FEMINISMO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Durante la jornada, un grupo de feministas que redactan la nueva Constitución anunciaron una iniciativa que busca consagrar "el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres" en la nueva ley fundamental, algo que deberá estudiar la Convención Constitucional.

"Con el ingreso de esta primera norma nos hacemos cargo de una realidad devastadora que viven miles de mujeres en nuestro país. La prevención y reparación de la violencia de género no volverán a ser asuntos postergados", afirmó la abogada y constituyente Bárbara Sepúlveda.

Tras una ola de masivas marchas por la igualdad que comenzaron en 2019, el país decidió con un 80 % de apoyo, dejar atrás su actual Carta Magna y encomendó la tarea de redactar una nueva a una asamblea paritaria, algo inédito en el mundo, presidida por una mujer indígena, la académica Elisa Loncón, y con presencia de más de 50 mujeres feministas.

Otro de los temas candentes de la jornada fue el auge en la carrera presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, un antiabortista que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer y que irá al balotaje el próximo 19 de diciembre contra el izquierdista Gabriel Boric.

"Estamos en un contexto complejo en el que se fortalecen sectores que quieren hacernos retroceder, y nosotras hemos decidido apostar por una agenda de transformación (...) para poner la vida de las mujeres y niñas en el centro", sostuvo la constituyente Alondra Carrillo.

El Día Internacional contra la Violencia para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue impulsado precisamente por el movimiento feminista latinoamericano a inicios de la década de 1980, para conmemorar la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 tres hermanas en República Dominicana, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal.