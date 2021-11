La Pastoral Cáritas pide votar de forma "masiva" en los comicios en Honduras

Una mujer camina por un puente peatonal donde han instalado carteles políticos el 23 de noviembre de 2021 en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 25 nov (EFE).- La Pastoral Cáritas hizo este jueves un llamamiento a una participación "masiva" de los hondureños en las elecciones generales del 28 de noviembre y dijo que espera que el proceso sea un paso para acabar la polarización política que vive el país.

La organización indicó en una declaración pública que está comprometida con la democracia e invitó a la población a asistir de manera "masiva" a las urnas para que las elecciones sean una "verdadera fiesta cívica donde se instaurará una nueva gobernabilidad".

Participar en los comicios del domingo representa "un deber patriótico casi inherente" de los más de 5 millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio, con el fin de "fortalecer la democracia, la institucionalidad y hasta la tan anhelada paz social", señaló.

Cáritas considera que la disciplina, los valores, la conducta, la actitud, el civismo y el amor patrio de los hondureños definirá "el rumbo de país, desde las urnas este domingo próximo", cuando será elegido un nuevo presidente, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

"Los hijos de Honduras están invitados a celebrar estas elecciones en armonía, donde prime la tolerancia y el respeto por el prójimo. Que estas justas eleccionarias sean el paso firme para dar al traste la polarización política y sellar de una vez por todas la unidad del pueblo", subrayó.

Según la organización, el pueblo hondureño está convocado a "tomar una de las más importantes decisiones de país, porque no se puede permitir que se siga deteriorando la democracia, la institucionalidad y colapse la paz social".

Los hondureños, añadió Cáritas, están a tiempo de elegir con conciencia para "corregir errores del pasado y presente, definir una posición infranqueable en contra de la corrupción y todo aquello que les afecte como sociedad".

La población de Honduras tiene la posibilidad de elegir "con pulso" a los hombres y mujeres con la mejor hoja de vida para administrar el destino del país los próximos cuatro años, comentó.

"Está más que claro que los partidos políticos se han apoderado de la democracia y la han convertido en un sistema que no funciona. Por tal razón, es imperante que el soberano acuda masivamente al llamado de la patria", expresó la pastoral.

La organización les pidió a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) "apegarse a los asuntos estrictamente profesionales y despojarse de su militancia u alineación política y hacer valer con justicia la decisión del pueblo reflejado en las urnas".

Según la Pastoral Cáritas, es momento de "abrir un nuevo capítulo en la historia democrática de Honduras y esta página se comenzará a escribir en las urnas".

El día de la votación, Honduras "urge del apoyo" de sus habitantes para "el rescate de la democracia, la institucionalidad y la recuperación de la paz social", señaló Cáritas.

En los comicios de Honduras, los undécimos consecutivos desde 1980, cuando el país retornó al orden constitucional, no hay segunda vuelta y gana el candidato que tenga más votos.