La OMS clasifica como "preocupante" nueva variante del covid y la llamará ómicron

Actualiza con cambio de firma, reacción de Sudáfrica a las restricciones, lista de países que impusieron restricciones, anunció de la OMS, decisión de Estados Unidos, caídas en bolsas, destrucción de vacunas en Namibia, declaraciones de británica en Sudáfrica, mención VIDEO ///Bruselas, 26 Nov 2021 (AFP) - Una nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, llamada "Omicron" y aparentemente muy contagiosa, provocó que varios países europeos decidieran este viernes cerrar sus puertas a los viajeros procedentes de varios Estados del sur de África, horas antes de detectarse el primer caso en Bélgica.El primer país en blindarse fue Reino Unido, que anunció el jueves que prohibirá la entrada de personas procedentes de seis países de África: Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana y Esuatini (o Suazilandia) a partir del viernes.Otros países le siguieron los pasos, incluyendo a Francia, Italia, Holanda, Rusia y Suiza, que prohibieron los vuelos procedentes de Sudáfrica y de países vecinos.Por la tarde, la Unión Europea recomendó imponer restricciones a todos los viajes procedentes de Sudáfrica y de seis países de África austral.En cambio, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que llamó a esta variante "Omicron" y la clasificó como "preocupante", recordó el viernes que desaconsejaba "la puesta en marcha de medidas de restricciones a los viajes".Estados Unidos afirmó que esperará a tener más datos científicos para tomar una "decisión prudente" sobre una eventual limitación a los vuelos. En tanto, el ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahla, denunció la decisión "injustificada" de varios países de prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes del sur de África. - Caída de las bolsas - El coronavirus ha dejado más de 5,16 millones de muertos en todo el mundo desde su aparición en China a finales de 2019, aunque la OMS estima que las cifras reales podrían ser muy superiores.Para el gobierno sudafricano, las prohibiciones a los viajes suponen una tragedia, pues llegan justo antes del verano austral, cuando los safaris y los hoteles suelen atraer a un buen número de visitantes. "Nuestra preocupación inmediata es el perjuicio que esta decisión causará en la industria del turismo y en las empresas", explicó el ministro sudafricano de Exteriores, Naledi Pandor, en un comunicado.De visita en Sudáfrica, algunos turistas se decidieron a hacer las maletas rápidamente, como los miembros de los equipos europeos del United Rugby Championship o los golfistas llegados al país por el Abierto de Johannesburgo.Maxine Mackintosh, una británica de 28 años llegada el jueves a Sudáfrica, se disponía a disfrutar de sus primeras vacaciones "verdaderas" desde la pandemia. "Después de cenar, comprendí que me tocaría irme de inmediato", declaró a la AFP, de camino al aeropuerto.Los temores ligados a esta nueva variante hicieron que los precios del petróleo se desplomaran y comportaron fuertes bajadas en las bolsas mundiales. Fráncfort perdió un 4,15% al cierre; París registró su peor sesión desde marzo de 2020, con una caída del 4,75% y Londres, la peor desde junio de 2020 (-3,64%). Tokio había cerrado, antes, con pérdidas del 2,53%. - "Potencial muy alto de propagación" - La OMS anunció este viernes que harán falta "varias semanas" para entender mejor el "impacto" de esta variante y determinar su virulencia. La variante B.1.1.529 tiene un número "extremadamente elevado" de mutaciones y "podemos ver que tiene un potencial muy alto de propagación", avisó el jueves el virólogo brasileño Tulio de Oliveira, basado en Sudáfrica y director del KRISP, un centro especializado en el estudio del coronavirus.Para la Agencia Europea de Medicamentos, es "prematuro" planificar la adaptación de vacunas a la nueva variante Omicron.Sudáfrica registró hasta ahora 22 casos de esta variante, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. También se registraron casos en el vecino Botsuana, en Hong Kong y en Israel.De momento, los científicos sudafricanos no están seguros de que las vacunas actualmente disponibles sean eficaces contra la nueva variante.Las metamorfosis del virus inicial pueden hacer que este se vuelva más transmisible, e incluso hacer que la nueva cepa acabe siendo la dominante."Lo que nos preocupa es que esta variante no solo podría tener una capacidad de transmisión mayor, sino que también podría ser capaz de eludir partes de nuestro sistema inmunitario", declaró el profesor Richard Lessells, otro investigador.Cerca del 54% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, pero en los países con ingresos bajos, esta proporción es de solo el 5,6%, según el portal Our World in Data. En Sudáfrica, el país más azotado del continente, el 23,8% de la población está completamente vacunada.Y en Namibia, donde la vacunación avanza muy lentamente, las autoridades podrían verse forzadas a destruir dentro de poco 270.000 dosis de inmunizante, a punto de caducar.bur-bl/zm/sag/jvb/eg ------------------------------------------------------------- La OMS clasifica como "preocupante" nueva variante del covid y la llamará ómicron Ginebra, 26 Nov 2021 (AFP) - La nueva variante B.1.1.529 del covid-19, detectada por primera vez en África austral, fue clasificada el viernes como "preocupante" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y llevará el nombre "ómicron". "La variante B.1.1.529 fue notificada por primera vez a la OMS por Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021 (...). Esta variante tiene un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes", dijo el grupo de expertos encargado por la OMS de seguir la evolución del covid-19. Se ha detectado un caso en Hong Kong, otro en Israel en una persona que regresaba de Malaui y otro en Bélgica.apo/vog/mba/pc/eg ------------------------------------------------------------- EEUU y Canadá cierran fronteras con países del sur de África por variante ómicronWashington, 26 Nov 2021 (AFP) - Estados Unidos y Canadá anunciaron el viernes el cierre de fronteras a los viajeros de países del sur de África en respuesta a la aparición de la variante ómicron del coronavirus.El gobierno de Joe Biden dijo que las personas de Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Esuatini (o Suazilandia), Mozambique y Malaui tendrán prohibido ingresar a territorio estadounidense a partir del lunes.Solo los ciudadanos y los residentes permanentes de Estados Unidos podrán entrar al país desde esas naciones, dijo un alto responsable, quien habló bajo condición de anonimato. "La política se implementó por precaución a la luz de una nueva variante de covid-19 que circula en el sur de África", explicó, y dijo que los expertos y funcionarios de salud pública estadounidense están trabajando con celeridad para tener más datos sobre ómicron."El presidente Biden ha prometido tomar todas las medidas necesarias para mantener a los estadounidenses seguros y derrotar la pandemia, y este fue un paso recomendado por los expertos médicos del gobierno de Estados Unidos y el Equipo de Respuesta al covid-19", aseguró.Canadá también prohibió este viernes el ingreso al país de viajeros provenientes de las mismas naciones de África austral, excepto de Malaui."Debemos actuar rápidamente para proteger a los canadienses", explicó en conferencia de prensa el ministro de Salud, Jean Yves Duclos, al informar sobre las restricciones para los siete países.La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el viernes que la cepa B.1.1.529 del coronavirus, notificada por primera vez por Sudáfrica el 24 de noviembre, es una "variante de preocupación", y la bautizó como ómicron. sms/ad/rsr