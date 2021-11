La artista Betsabée Romero reivindica un "amanecer" para todos tras la covid

Fotografía de la artista Betsabeé Romero quien camina cerca a su instalación artística. Fotografía de archivo.EFE/David Maung

París, 25 nov (EFE).- La artista plástica mexicana Betsabée Romero reivindica en su nueva muestra urbana en París, 'El Retorno de los Soles', que el nuevo "amanecer" de la sociedad tras estos meses de pandemia alcance a todas las culturas y no solo a unas regiones privilegiadas.

Su obra, que puede visitarse desde este jueves y hasta el 9 de enero en la Plaza del Louvre, está protagonizada por una gran esfera iluminada que simboliza al Sol y con el que ella busca reflejar una "iluminación para todos al mismo tiempo".

Esa escultura está formada por "espejos cóncavos de seguridad que se utilizan normalmente en supermercados" y va acompañada de dos neumáticos iluminados de azul situados a su derecha e izquierda.

"El arte en sí mismo es una resistencia a la velocidad y ahora me interesaba mucho inscribir, grabar en ellas un ouroboro, acordarnos que todo es un ciclo y que regresa", dijo a EFE en alusión a las dos ruedas de tractor que componen la escultura.

Toda su obra plantea un discurso crítico sobre temas de actualidad como las migraciones, el mestizaje o la movilidad, puesto que los humanos, en su opinión, somos "seres que nos definimos por nuestros movimientos".

"Estamos regresando a un amanecer, pero si no hacemos algo realmente para todos, el amanecer no va a lograrse como debe", aseguró la artista, de 58 años.

Este 2021, Romero se encargó, junto a 200 mujeres del municipio de Etzaltán, en el estado de Jalisco (México), de tejer el pabellón de México en la Exposición Universal de Dubai, y destacó la importancia de que en el mundo existiera un pabellón "hecho con las manos de mujeres artesanas".

"Es un momento en que hay que volver a hilar, a tejernos, a hilar todo lo que está roto porque hay mucho que está roto", sentenció.

Sus obras se pueden ver también en espacios como el British Museum Collection (Londres), Daros Collection en Suiza, Nelson & Atkins, el Museo de Arte Moderno de México o el Museo de Arte Contemporáneo de Houston (Estados Unidos) entre muchos otros.