Jornada 13 de la Premier League: previa del duelo Brighton and Hove Albion - Leeds United

El próximo sábado a las 18:30 se jugará el encuentro de la decimotercera jornada de la Premier League, en el cual veremos enfrentarse a Brighton y a Leeds en el The American Express Community Stadium.

Brighton and Hove Albion afronta con ganas de recuperar puntos en el partido correspondiente a la decimotercera jornada después de sufrir una derrota contra Aston Villa en el encuentro anterior por un resultado de 2-0. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado cuatro de los 12 encuentros disputados hasta ahora con una cifra de 12 tantos a favor y 14 en contra.

Respecto al equipo visitante, Leeds United fue derrotado por 2-1 en el último encuentro que disputó frente a Tottenham Hotspur, por lo que espera terminar con su mala racha y encauzar su trayectoria en el torneo. De los 12 partidos que ha jugado en esta temporada de la Premier League, Leeds United ha ganado dos de ellos con 12 goles a favor y 20 en contra.

En cuanto al desempeño en su estadio, Brighton and Hove Albion ha conseguido unas estadísticas de dos victorias, dos derrotas y dos empates en seis partidos jugados en su campo, unos números que pueden resultar esperanzadores para Leeds United, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que tienen lugar en el The American Express Community Stadium. Fuera de casa, Leeds United ha vencido una vez y ha empatado dos veces en sus seis partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Brighton and Hove Albion.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio de Brighton and Hove Albion, de hecho, los números muestran una victoria a favor del equipo local. El último partido que jugaron Brighton y Leeds en esta competición fue en mayo de 2021 y acabó con un resultado de 2-0 a favor de los locales.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por seis puntos a favor de Brighton and Hove Albion. Los locales llegan al encuentro en novena posición y con 17 puntos en el casillero. Por su parte, el equipo visitante es decimoséptimo con 11 puntos.