I.Salomón.- Manifestantes prenden fuego a un edificio cercano a la residencia del primer ministro de Islas Salomón

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La violencia de los disturbios en Islas Salomón sigue escalando e incluso algunos medios apunta a que se podría haber prendido fuego a un edificio cercano a la residencia del primer ministro, Manasseh Sogavare, en Honiaria, la capital del país.



Así, la tensión en la zona sigue siendo elevada, pues una manifestación se ha congregado frente a la residencia oficial y, tras producirse un lanzamiento de piedras, la Policía antidisturbios ha procedido a disparar botes de gases lacrimógenos.



Ya este miércoles se asaltó e incendió el Parlamento salomonense, tras lo que Sogavare decretó el confinamiento en la capital durante 96 horas y aseguró que habría "consecuencias" para los autores de los incidentes.



Ahora, el malestar surgido hace unos días en favor de la dimisión del primer ministro ha derivado en que las autoridades de Australia hayan enviado policías y militares para colaborar con la Policía de Islas Salomón.



Según el primer ministro australiano, Scott Morrison, este envío de tropas se ha llevado a cabo con el fin de ""garantizar la estabilidad" del país para "permitir el proceso constitucional normal".



Decenas de policías ya han llegado a Honiaria, y ahora se espera que el resto de los refuerzos, principalmente efectivos militares lleguen a lo largo del día al archipiélago, recoge la emisora neozelandesa RNZ.



En este sentido, el alto comisionado de Australia para las Islas Salomón, Lachie Strahan, ha puesto en valor que "en un momento difícil", Australia ha dado el paso de aportar un "apoyo vital" al archipiélago. "Como siempre, amigos en las buenas y en las malas", ha zanjado.



Mientras tanto, el líder de la oposición a Sogavara, Matthew Wale, ha exigido la dimisión del primer ministro, a la par que ha rechazado frontalmente las especulaciones sobre haber adquirido un posible rédito de las movilizaciones.



"Los parlamentarios deben escuchar lo que dice la gente y no permitir más destrucción. La violencia, por supuesto que no la apruebo. Pero al mismo tiempo, los líderes tienen decisiones que tomar", ha defendido Wale, tal y como recoge la emisora.



En la protesta participaron personas llegadas desde la isla de Malaita, una de las que componen el archipiélago. Parlamentarios de esta isla que están integrados en el Gobierno habían pedido a la población que no se sumaran a las movilizaciones y han acusado a la oposición de incitar a la violencia.



Las protestas derivan de las demandas de la población de Malaita de un mayor desarrollo de la región y las diferencias entre el Gobierno central y las autoridades de la isla sobre la necesidad de mantener relaciones con China, algo que defiende Sogavare.



Es por esto que el distrito chino de la capital salomonense ha sido arrasado y apenas quedan unos pocos edificios en pie. Esta es una de las razones por las que la Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cese en la violencia.



El comisionado de la Fuerza de Policía de Islas Salomón, el señor Mangau, ha hecho un "llamamiento respetuoso a todos los líderes comunitarios" para que ayuden a difundir el mensaje de que "ya es suficiente.