Inversionistas a la expectativa en Perú por cierre de minas cuestionadas

Fotografía de archivo del 20 de marzo de 2014 que muestra a un minero durante una marcha en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

Lima, 26 nov (EFE).- El anuncio de cierre de cuatro unidades mineras en Perú ha encendido las alarmas en este sector, que atraviesa un "boom" de altos precios internacionales, pero también subraya una nueva estrategia del Gobierno peruano centrada en el diálogo para tratar con esta industria.

"Una de las preocupaciones es que algunas de estas unidades, sobre todo la unidad Apumayo, estaban generando impactos ambientales, principalmente impactando las fuentes de agua" en provincias de la región Ayacucho, declaró a Efe el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció el día 20 que se procedería al cierre programado de las unidades Pallancata e Inmaculada, de la empresa Hochschild Mining, Breapampa de SAMI y Apumayo, de la compañía del mismo nombre, todas productoras de oro, plata y cobre.

El anuncio de la primera ministra buscaba para poner fin a un conflicto social con las comunidades de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara que reclamaban la contaminación de sus fuentes de agua y desataron violentas protestas a fines de octubre.

EMPRESAS PIDEN AMPLIACIÓN

Vásquez dijo que los cierres estaban programados por las empresas y las autoridades fiscalizadoras, pero las mineras respondieron que estaban solicitando su ampliación de operaciones y pidieron un encuentro con la jefa del gabinete.

Tras ese encuentro, Vásquez aclaró que los cierres no serán unilaterales y que se respetará la seguridad jurídica de las empresas.

De Echave explicó que hay algunas de estas empresas que sí están solicitando la ampliación, "pero no es que esa solicitud sea automática, tiene que presentar la modificación del estudio de impacto ambiental que tiene que ser evaluada por las autoridades correspondientes, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, y además tiene que pasar por audiencias públicas y ser presentado a la población".

En el acuerdo de Vásquez con las comunidades, se estableció la intervención del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y la Autoridad Nacional del Agua para ver las delimitaciones de las zonas de cabecera de cuenca, indicó el también investigador de la organización Cooperacción.

"Ya está claro que el gobierno no va a tomar decisiones unilaterales sobre este tema", dijo De Echave.

El exviceministro destacó que "esperaría que el diálogo logre algunos acuerdos importantes que permitan que la situación mejore en la zona (...) y que las preocupaciones que tiene la población sobre impactos ambientales, principalmente en las fuentes de agua, sean atendidos y resueltos".

DERRUMBES EN BOLSA

Sin embargo, la declaración de cierres de unidades mineras provocó una inmediata reacción en los sectores empresariales, además de un derrumbe en el precio de sus acciones en el mercado bursátil.

"Obviamente, la más afectada de todas ellas fue la de Hochschild Mining que está listada en la bolsa de Londres, dado que el anuncio afectaba a dos de sus principales minas que son Inmaculada y Pallancata", declaró a Efe el jefe de análisis de la sociedad de bolsa Kallpa, Marco Contreras.

La acción de esta compañía "llegó a estar entre 50 y 60 % por debajo, luego vino una recuperación parcial de la acción y terminó cerrando 27 % abajo el lunes, día que perdió casi un tercio de su valor, lo que es bastante crítico", anotó Contreras.

En opinión del analista, "este tipo de anuncios hechos por la primera ministra terminan causando desconfianza y mucha preocupación, no solamente en inversionistas relacionados al sector minero, sino a todo el sector privado".

A pesar del "efecto político", las empresas mineras listadas en bolsa "están reportando niveles récord de utilidades", debido al incremento de los precios internacionales de los metales, afirmó Contreras.

Este "boom" de precios como el cobre, uno de los principales metales exportados por Perú, ha llevado al gobierno del izquierdista Pedro Castillo a anunciar una reforma tributaria para modificar el pago de impuestos de la minería.

Por ese motivo, Contreras considera que "lo que vamos a ver probablemente es un escenario volátil hasta fin de año" para el inversionista privado.

Mónica Martínez