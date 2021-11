Infosalus.- La exposición a coronavirus inofensivos aumenta la inmunidad contra el SARS-CoV-2

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La inmunidad de la población al SARS-CoV-2, que se logra mediante infección o vacunación, es crucial para superar la pandemia de COVID-19. Un nuevo estudio, realizado por investigadores Suizos, ha observado que esa inmunidad también aumenta como respuesta a otros coronavirus inofensivos.



"Las personas que han tenido fuertes respuestas inmunes a otros coronavirus humanos también tienen cierta protección contra la infección por SARS-CoV-2", señala Alexandra Trkola, directora del Instituto de Virología Médica de la Universidad de Zúrich (UZH), quien ha dirigido el estudio.



En su estudio, los investigadores utilizaron un ensayo especialmente desarrollado para analizar los niveles de anticuerpos contra otros cuatro coronavirus humanos en 825 muestras de suero tomadas antes de que surgiera el SARS-CoV-2. También examinaron 389 muestras de donantes infectados con SARS-CoV-2. La combinación de estos análisis con modelos basados en computadora permitió al equipo predecir con precisión qué tan bien los anticuerpos se unirían y neutralizarían los virus invasores.



Los investigadores pudieron demostrar que las personas que contrajeron el SARS-CoV-2 tenían niveles más bajos de anticuerpos contra los coronavirus que causan resfriados comunes en comparación con las personas no infectadas. Además, las personas con altos niveles de anticuerpos contra los coronavirus inofensivos tenían menos probabilidades de haber sido hospitalizadas después de contraer el SARS-CoV-2.



"Nuestro estudio muestra que una fuerte respuesta de anticuerpos a los coronavirus humanos aumenta el nivel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Por lo tanto, alguien que ha ganado inmunidad a los coronavirus inofensivos también está mejor protegido contra infecciones graves por SARS-CoV-2", señala la investigadora.



Este tipo de respuesta inmune se conoce como reactividad cruzada y también ocurre con las respuestas de las células T, la línea adicional del sistema inmune en la defensa contra las infecciones. Las personas solo están completamente protegidas contra el SARS-CoV-2 poco después de haberse recuperado de una infección o haber recibido una vacuna eficaz. Esto es cuando los niveles de anticuerpos contra el virus aún son muy altos.



A medida que estos niveles disminuyen con el tiempo, la infección ya no se previene, pero la memoria inmunológica reactiva rápidamente las defensas del cuerpo, la producción de anticuerpos y la defensa de las células T. "Por supuesto, las respuestas inmunitarias dirigidas al SARS-CoV-2 que son montadas por las células de memoria son mucho más efectivas que las respuestas de reacción cruzada. Pero aunque la protección no es absoluta, las respuestas inmunitarias de reacción cruzada acortan la infección y reducen su gravedad. Y esto es exactamente lo que también se logra mediante la vacunación, mucho, mucho más eficientemente", añade Trkola.



"Si la inmunidad al SARS-CoV-2 también ofrece algún grado de protección contra la infección con otros coronavirus, estaríamos un paso significativo más cerca de lograr una protección integral contra otros coronavirus, incluida cualquier nueva variante", concluye. Esta idea también está respaldada por el hecho de que la protección de reacción cruzada no solo se basa en los anticuerpos, sino muy probablemente también en las células T.