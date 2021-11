Honduras.- La ONU garantiza su disposición a trabajar con quien sea que resulte vencedor de las elecciones en Honduras

23-11-2021 Acto de inicio del reparto del material electoral en Honduras. POLITICA TWITTER / CNE HONDURAS



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha garantizado este jueves su disposición a colaborar y trabajar con cualquier candidato que resulte electo como presidente de Honduras tras las elecciones de este domingo.



Así, la representante de la ONU para el país centroamericano, Alice Shackelford, ha aseverado que el organismo internacional no tiene preferencia por ninguno de los candidatos presidenciales, apunta la emisora local Radio América.



Por otro lado, ha remarcado que los elegibles "tienen un papel fundamental en defender cuales son las opciones de la ciudadanía alrededor de los temas críticos del país", así como apostar porque estos mismos procesos sean "transparentes".



Asimismo, Shackelford ha invitado a los hondureños a que se involucren en el proceso electoral y ha apuntado que el rol de Naciones Unidas pasa por colaborar con la implementación de la Agenda 2030 y garantizar los Derechos Humanos.



"El derecho a voto es un derecho intrínseco, por eso estamos aquí apoyando las misiones de Derechos Humanos, para que todos puedan participar en el proceso electoral y que se desarrolle de manera pacífica, transparente y libre", ha zanjado.



Este mismo miércoles el Gobierno de Estados Unidos se ha manifestado en los mismos términos, pues el secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, ha asegurado que la Administración del presidente Joe Biden no tiene "preferencias" sobre los candidatos hondureños.



"Estados Unidos no tiene preferencia sobre ningún candidato o partido en particular", ha aseverado Nichols durante su visita al país donde ha reiterado el apoyo de Washington al proceso electoral hondureño.