Honduras.- La familia de Heidy Paz espera que el TSJM confirme la condena al 'Rey del Cachopo' para poder darle sepultura

La familia de Heidy Paz, la joven hondureña asesinada el 5 de agosto de 2018, espera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirme la condena a 15 años de cárcel impuesta a César Román, conocido como 'El Rey del Cachopo', por el crimen de la que fuera su pareja.



Los magistrados de la Sala de lo Penal deliberarán el próximo 14 de diciembre en una vista pública sobre el recurso interpuesto por la abogada de Román contra la sentencia condenatoria impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid.



La familia de la víctima, a través de su abogado Alexis Socías, ha mostrado su satisfacción por la celebración de la vista para que se ponga fin a su sufrimiento.



La madre, Gloria Bulnes, está a la espera de que la sentencia sea firme para que se devuelva a la familia los restos de la joven para poder darla sepultura en su país natal, Honduras. El torso de Heidy Paz constituye una prueba --permanece desde hace 3 años en el Instituto de Medicina Legal (IML)-- y no puede ser entregado hasta que concluya el procedimiento.



El letrado ha querido dejar claro que no se trata "de un nuevo juicio, ni una revisión porque ya hay unos hechos fijados y una prueba valorada de manera cercana por el tribunal que componía el jurado popular y el complemento de la motivación dado por la magistrada presidenta".



"Pocas veces ha modificado en los últimos años el TSJ una condena del tribunal del jurado. Si nos vamos al inicio de la instauración de este sistema en los años 90 sí que encontramos con revocaciones por errores en la redacción del veredicto o por la calificación jurídica de los hechos", ha explicado.



"A día de hoy afortunadamente nuestros jueces están sumamente preparados y detectan cualquier irregularidad a fin de evitar posteriores modificaciones y mucho menos de una sentencia condenatoria", ha subrayado.



El abogado de la acusación particular presentó la pasada semana una solicitud de conciliación previa como requisito necesario a la querella por calumnias que quiere presentar contra Román para evitar una posible prescripción ya que es un delito con un plazo de prescripción corto.



Las supuestas calumnias se produjeron después de que César manifestara en el juicio que Alexis Socías fue a la prisión de Soto del Real a amenazarle, por lo que el letrado entiende que le acusó falsamente de un delito.