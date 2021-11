Fútbol/Primera.- (Previa) El Valencia quiere frenar al Rayo y Vitoria y Palma acogen duelos directos por el descenso

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano pondrá a prueba su positivo momento de forma en LaLiga Santander 2021-2022 en una complicada visita a un Valencia que quiere escalar en la tabla, mientras que Mendizorrotza y el Visit Mallorca Estadi acogerán duelos directos por alejarse del descenso entre el Alavés y el Celta, y entre el Mallorca y el Getafe, en partidos de la decimoquinta jornada del campeonato.



En Mestalla (16.15 horas), se verán las caras un Valencia que quiere acercarse a los puestos que dan acceso a competición europea la temporada que viene y que ahora mismo cierra el Rayo Vallecano, que le aventaja en cinco puntos.



Por ello, el conjunto de José Bordalás sabe que la victoria reforzaría sus aspiraciones de estar en esa pelea y afianzaría cierta mejoría después de superar un primer tramo de calendario con todos los rivales de entidad y tras firmar sendos empates ante Atlético de Madrid y Real Sociedad.



Los 'che' necesitan sumar de tres en tres porque sólo han logrado cuatro triunfos hasta el momento y para ello apelan a su solidez en su estadio, donde sólo ha salido victorioso el Real Madrid, aunque no hay que olvidar que sus tres empates llegaron más allá del minuto 90.



El Rato Vallecano llega animado a Mestalla en busca de poner fin a su mala racha lejos de su barrio, donde está mostrando una fortaleza hasta el momento infranqueable para sus rivales y que le ha permitido instalarse en la sexta plaza.



Sin embargo, el conjunto que entrena Andoni Iraola tiene todavía que trasladar esas sensaciones a todos los niveles a domicilio. Los franjirrojos han perdido en sus tres últimas salidas (El Sadar, Villamarín y Bernabéu) y en total en cinco de las siete que ha afrontado, ganando sólo en San Mamés y empatando en el Ciutat de València.



Bordalás continuará con la baja por lesión en defensa de Gabriel Paulista, pero recupera a Guillamón, sancionado para el Reale Arena y que parece que volverá al once para jugar en el centro del campo. Helder Costa y Maxi Gómez pugnan por un puesto en la delantera.



Por su parte, Iraola tiene la buena noticia de la recuperación antes de lo esperado de Radamel Falcao, aunque el colombiano parece que esperará su oportunidad en el banquillo, pero la mala de la baja de un jugador clave por sanción como Óscar Trejo, cuyo puesto podría ser para Unai López.



DUELOS DIRECTOS POR EL DESCENSO



La jornada sabatina se abre a las 14.00 horas con el primero de los dos duelos directos entre equipos actualmente implicados por salir del descenso, que se disputará en el Estadio de Mendizorrotza entre el Deportivo Alavés y el Celta.



El conjunto 'babazorro' y el celeste están separados únicamente por un punto de diferencia en la tabla, con ambos fuera de una 'quema' a la que podrían caer si suman una derrota en este enfrentamiento al que los locales llegan más regulares.



Los de Javi Calleja están dando síntomas de mejoría y llevan cinco jornadas consecutivas sin perder, con once puntos sumados, el último un más que valioso empate en una plaza difícil como el Ramón Sánchez-Pizjuán que ratificó este óptimo momento que quieren volver a ratificar en casa, donde buscan su tercera victoria seguida tras batir a otros dos rivales directos como el Elche y el Levante.



Los de Eduardo Coudet, por su parte, no terminan de ser regulares y se presentarán en Vitoria tras encadenar tres empates consecutivos, los dos últimos de forma consecutiva ante el FC Barcelona (3-3) y el Villarreal (1-1). El equipo vigués espera ahora volver a ganar lejos de Balaídos como ya hiciese en el Ciutat de València y el Coliseo para coger aire.



El Alavés continúa con la única baja de Ximo Navarro en defensa por lo que todo hace indicar que repetirá el once de Sevilla, mientras que el Celta tiene la duda de Hugo Mallo y recupera al mediocentro peruano Renato Tapia, sancionado la pasada jornada.



Finalmente, en el Visit Mallorca Estadi (18.30) se darán cita el Mallorca, que no está atravesando su mejor momento en cuanto a resultados, y el Getafe, que aún no sabe lo que es ganar lejos de su estadio.



El conjunto 'bermellón' se muestra fuerte ante su afición, donde sólo ha caído ante Osasuna, pero acude a este duelo directo con un rival en descenso y al que aventaja en seis puntos tras más de un mes sin ganar y un total de seis partidos sin hacerlo, con cuatro empates y una clara derrota el pasado lunes en Vallecas (3-0).



Los 'azulones' son uno de los cuatro equipos junto FC Barcelona, Espanyol y Levante que todavía no han sumado tres puntos a domicilio, pero aterrizan en Palma muy animados por su goleada ante el Cádiz y apoyados en la solidez defensiva que le está dando Quique Sánchez Flores, con cinco goles encajados en seis partidos, aunque tres de ellos en la derrota ante el Celta.



Luis García Plaza recupera a una pieza clave en el mediocampo como el ghanés Baba, que tuvo que cumplir sanción en Vallecas, y podría volver a tener al japonés Takefusa Kubo, mientras que Sánchez Flores podrá contar con Maksimovic para repetir once.



--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 15 DE LALIGA SANTANDER.



Alavés - Celta. González Fuertes (C.Asturiano) 14.00.



Valencia - Rayo Vallecano. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.



Mallorca - Getafe. Jaime Latre (C.Aragonés) 18.30.



Villarreal - FC Barcelona. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.