Fútbol/Primera.- Emery: "Xavi es la persona perfecta para trabajar las nuevas expectativas del Barça"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, elogió la "gran experiencia" como jugador del técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, del que cree que ha llegado siguiendo los pasos "correctos y justos", por lo que es la "persona perfecta para trabajar las nuevas expectativas" de los 'culés', al mismo tiempo que insistió en que deberán "mejorar en las dos áreas" para el partido de este sábado ante los blaugranas.



"Xavi es un hombre de fútbol, exigente, preocupado por si el césped estaba bien... Tiene una gran experiencia como futbolista con los mejores técnicos. Llega al Barcelona tras los pasos correctos y justos, y ahora le toca, como entrenador, demostrar y sacar a relucir todo el talento que tiene. He visto que hay ciertas cosas que llaman la atención de manera positiva, además de nuevas expectativas, es la persona perfecta para trabajarlas y transmitirlas", aseguró Emery este viernes en rueda de prensa.



El de Irún señaló que las expectativas entre los aficionados culés "han aumentado de manera positiva". "Xavi ha vivido un Barcelona muy dominador, con posesiones altísimas, y con él he visto un gran Barcelona, ha dado un impulso motivacional. Trabajará para ser protagonista en el campo y el balón querrá recuperarlo pronto. Para ser excelente, la fase defensiva debe ser clave en el Barcelona. No todos los entrenadores podrán dar esa excelencia", analizó respecto a la "buena dinámica de juego" que ve en el Barça.



"Lo bonito es enfrentarse a grandes equipos y ver si eres capaz de superarlos. Ganar puede esconder carencias que también están, pero tenemos ganas de seguir jugando y ser capaces de que nuestro equipo diga cosas y lo primero que busco es que la gente diga que el Villarreal transmite", afirmó sobre el juego del equipo.



El técnico afronta este duelo en La Cerámica "con mucha ilusión". "Son partidos en los que en la dificultad nos retamos y encontramos nuestras respuestas. Es un partido muy bonito y exigente, queremos darle la continuidad a lo que estamos haciendo bien y las mejoras para que el resultado este más cerca de nosotros", aseveró, consciente de que el control de los partidos está siendo "insuficiente" y que falta "culminar" los encuentros con "mejoras en las dos áreas".



"Tenemos que buscar equilibrio adaptándonos a cada partido. El Barcelona está buscando una identidad que no había perdido y no va a exigir mucho. Les gusta posicionarse bien, con especialistas para correr por fuera y con superioridades por dentro, además de gente con mucho gol, como Depay. Queremos estar muy presentes en los 90 minutos, con la responsabilidad de hacer un buen trabajo de una idea que queremos seguir reforzándola", expresó.



Emery quiere seguir construyendo un equipo con una "identidad clara" y un estilo que les permita "sentirse cómodos, fuertes y ganadores". "Estamos encontrando menos puntos de los que merecemos en la liga, pero es producto de la eficacia. Más allá de pensar en ganar, vamos a pensar en cómo queremos ser. No vamos a dejar lo que es bueno, pero también somos autocríticos", añadió, insistiendo en "minimizar errores" y ser más "eficaces".



Finalmente, el irundarra confirmó que Gerard Moreno "ya entrena con el grupo", pero que marcarán "los pasos bien y con seguridad" con el delantero para evitar otra recaída, mientras que tendrán que decidir sobre "la gente que tiene molestias".