Fútbol/Primera.- (Crónica) Athletic y Granada se reparten los puntos y alejan sus objetivos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club ha salvado un punto este viernes ante el Granada en San Mamés (2-2) en el inicio de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, un resultado que no permite a los de Marcelino García Toral aproximarse a los puestos continentales y que impide al conjunto nazarí alejar el descenso.



El ímpetu de los 'leones' en los primeros minutos se tradujo pronto en el 1-0, cuando Iker Muniain aprovechó un error de Montoro en la salida de balón para servir atrás para la llegada de Raúl García, que batió a placer a Maximiano (min.10).



También en su primera ocasión de peligro, el cuadro de Robert Moreno se encontró con el gol; Darwin Machís, tras recibir de Jorge Molina, dribló a Lekue y se encontró con el empate gracias a un remate cruzado ante el que nada pudo hacer Unai Simón (min.25).



Menos de diez minutos más tarde, los nazaríes consiguieron darle la vuelta al choque en un contraataque que culminó con éxito Molina después de recoger el rechace de un primer disparo de Machís (min.34). Solo la lesión de Germán, sustituido por Abraham, enturbió la buena reacción del cuadro andaluz en la primera mitad.



Los contratiempos, sin embargo, no abandonaron a los visitantes en una segunda parte en la que también se marchó lesionado Machís. El larguero desbarató dos claras ocasiones de Raúl García y Luis Suárez, y tuvo que ser el palo el que se aliase con el Athletic; Iñaki Williams ganó un mano a mano ante Maximiano pero Abraham sacó en línea de gol, aunque el esférico dio en el poste para rebotar en el portero nazarí e introducirse dentro de la portería (min.82).



El guardameta portugués pudo resarcirse con dos paradas de mérito ante Muniain, y el marcador ya no se movió, a pesar de que los bilbaínos acabaron con diez por la expulsión en el descuento de Iñigo Martínez. Con ello, los de Marcelino García Toral (20) enlazan su quinta jornada sin ganar y se quedan a tres puntos de Europa, mientras que los granadinistas (12) frenan una racha de dos derrotas seguidas, aunque manejan solo dos unidades sobre la zona de descenso.