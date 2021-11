Fútbol.- Xavi: "Más que gol nos falta último pase y atrevimiento"

"Estamos en el camino correcto, con actitud y sacrificio y estoy contento"



BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, señaló que pese a haber marcado un único gol, y de penalti, en sus dos partidos como técnico al equipo no le falta gol sino "atrevimiento" para ser más incisivos ante la portería contraria, y espera ver una mejora en el duelo ante el Villarreal, de este sábado en La Cerámica.



"En ataque nos tenemos que atrever más, hay momentos que tenemos un último pase y atacar central y jugamos al extremo. Pero tenemos jugadores muy jóvenes jugando por dentro y cuesta hacer ese pase, a mí me costaba de joven. Más que el gol, falta el último pase y atrevimiento", manifestó en rueda de prensa.



Xavi aseguró, en este sentido, que deben buscar la excelencia y el '10', no un '7', y ser sobre todo más atrevidos. "Lo que he visto yo viendo el partido repetido es que nos falta atrevimiento. No hacemos el último pase. A mí, con 18 años, también me pasaba. Para eso estamos los entrenadores. Con Guardiola el inicio no fue fácil, nos costó. Cuesta adquirir el método, pero soy optimista. Creo que puede ir bien", auguró.



"No metes gol si no tiras, si no llegas al área, si no pruebas el último pase. Tienen que atreverse. Yo les doy toda la confianza. Creo que es más algo de atrevimiento que no de falta de confianza", ahondó al respecto.



Pese a ello, está satisfecho con lo que está viendo del equipo. "Sí, estoy contento con muchos aspectos. En tema defensivo estamos muy bien, en línea alta y presión tras pérdida, estamos agresivos y ganamos duelos. Es cosa de actitud y sacrificio y estoy contento", argumentó. "Falta el último tercio, donde se deciden los partidos, y ser más valiente y el jugarse el uno contra uno", añadió.



"¿Sí? ¿Hice daño, yo? No lo sé, no estoy pendiente de los rivales y sí de mi afición, de la gente que me para por la calle, del Camp Nou, y tengo la sensación de que se ha generado ilusión", comentó al ser preguntado por si había animadversión hacia él en equipos y afición rivales.



Por otro lado, en el parte médico, aseguró que Dembélé físicamente está bien. "Tenemos que ir con cuidado, porque no estaba al cien por cien el otro día e hizo un esfuerzo para ayudar al equipo, mostró una implicación tremenda", apuntó, antes de pedir de nuevo su renovación. "Tuve una charla con él, le dejé clara mi postura y lo importante que era tenerle, y lo importante que era en este proyecto. Ya depende de él y de su entorno, pero sólo hablo con él y me dice que está contento y feliz", valoró.



Precisamente, confirmó el regreso del doctor Ricard Pruna al club. "Honestamente, lo que quiero es rodearme de gente de mi confianza, gente leal y fiel, y para mí es fundamental tener a Ricard Pruna, para mí es el mejor médico que ha tenido el Barça desde que he estado. Pruna nunca tuvo que haber abandonado el club, para mí es el número 1", explicitó.



Sobre el rival de este fin de semana, avisó que el Villarreal es un equipo más ofensivo que Espanyol y Benfica. "Aprietan arriba, tiene un perfil bueno de futbolistas que no la pierden y no la regalan. Es un gran equipo, de 'Champions', y con uno de los mejores entrenadores españoles de los últimos años", argumentó.



"Sería un punto de inflexión ganar al Villarreal, puede ser rival por estar en la 'Champions', pero es un tema de urgencias y de que tenemos que ganar todos los partidos. La idea es ir a por los tres puntos, está claro", concluyó.



Por otro lado, pese a no saber si podrán ir al mercado de fichajes de invierno, sí tiene claro que no escucharán ofertas por jugadores clave. "Los necesitamos nosotros, son jugadores que están jugando y para nada están en venta. Lo que queremos es que estén aquí y reforzarles y que rindan al máximo aquí", comentó ante las posibles ofertas que puedan tener Pedri, Gavi, Nico o Frenkie de Jong.