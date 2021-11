Fútbol.- Leonardo asegura que Pochettino "nunca ha pedido irse" y que no han contactado con Zidane

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El director deportivo del Paris Saint-Germain francés, Leonardo Nascimento de Araujo, admitió este viernes que Mauricio Pochettino "nunca" les ha pedido dejar el banquillo en relación a una posible oferta del Manchester United y también dejó claro que no han contactado con Zinédine Zidane.



Tras la destitución el pasado fin de semana del noruego Ole-Gunnar Solskjaer de los 'Diablos Rojos', el nombre del actual técnico del conjunto parisino sonó con fuerza para ser su relevo, algo que desmintió él mismo en la previa del duelo de la Liga de Campeones ante el Manchester City.



Y ahora ha sido el director deportivo del PSG el que ha ratificado a Pochettino. "No queremos que se vaya. Él nunca ha pedido irse y ningún club se ha puesto en contacto con nosotros en relación con él", afirmó en declaraciones a la agencia 'AFP'.



Además, tras subrayar el "mucho respeto" que le tienen a Zidane "por lo que hizo como jugador y entrenador", quiso ser "muy claro" y recalcó que no había habido "contacto" ni "ningún encuentro" con el exentrenador del Real Madrid, pese a las informaciones hablando de una reunión entre las dos partes.