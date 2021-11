Fútbol.- El Rayo Vallecano se defiende tras lo ocurrido con Camila Sáez y asegura que había un médico presente

"Esta situación es un paso más de la estrategia de comunicación que está siguiendo AFE sin ningún tipo de escrúpulos"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano ha asegurado que sí disponía de los servicios de un médico durante el encuentro de Primera Iberdrola del pasado 14 de noviembre ante el Athletic Club, en el que la jugadora Camila Sáez tuvo que ser atendida por un golpe en la cabeza, y ha afirmado que la polémica suscitada es "un paso más de la estrategia de comunicación" que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) está siguiendo "sin ningún tipo de escrúpulos".



"El Rayo Vallecano muestra su más completa indignación por haberse dibujado una situación completamente distinta a lo que en realidad fue y solicitamos a todos aquellos que difundieron estas falsas noticias, que con el mismo ánimo difundan su corrección", señaló este viernes en un comunicado emitido doce días de los hechos.



Según se publicó en diversos medios, la rayista Camila Sáez, que en el minuto 55 se golpeó la cabeza con la futbolista del conjunto bilbaíno Naroa Uriarte, tuvo que ser atendida por los servicios médicos del club vasco ante la supuesta ausencia de un galeno en el cuadro franjirrojo.



"Queremos informar que el Reglamento General de la RFEF en su artículo 104 no exige en Liga Femenina Iberdrola contar con los servicios de un médico adscrito a la plantilla", apuntó, aunque explicó que el club "tiene establecido un plan de riesgos laborales desarrollado por una empresa especializada en prevención de riesgos laborales" y que da cumplimiento al artículo 13 del Convenio Colectivo del Fútbol Femenino. "Dentro del mismo no se establece la obligatoriedad de contar con la presencia de un médico durante la disputa de los encuentros", subrayó.



"Pese a los dos puntos anteriores, el Rayo Vallecano en los partidos que disputa su equipo femenino de la Liga Iberdrola como local tiene contratados los servicios de un médico, así como también cuenta con una ambulancia medicalizada con dos sanitarios, para la atención de nuestras jugadoras y las del equipo contrario si fuera necesario, así como de cualquier asistente al partido. Dicho equipo médico está a disposición de cualquiera que pueda precisar su asistencia, antes, durante y después de cada partido que disputa nuestro equipo de la Liga Iberdrola", continuó.



Tras el golpe entre Camila Sáez y Naroa Uriarte, la entidad rayista reconoció que las primeras personas que llegaron "fueron los integrantes del banquillo del Athletic", pero explicó que inmediatamente lo hizo el médico del equipo. "La única verdad es que el médico que atendió sobre el campo a la jugadora Camila Sáez fue el doctor A.L.A., el cual a su vez fue el que decidió y comunicó a la árbitra que nuestra jugadora no podía continuar (pese a que esta situación está mal reflejada en el acta arbitral). Tras ello, el doctor A.L.A. continuó examinando a Camila comprobando que en ningún momento tuvo pérdida de conocimiento ni ninguna focalidad neurológica por lo que pudo seguir presenciando el partido hasta su finalización", señaló.



Según relata el club, el galeno "volvió a examinar a la jugadora con la intención de darle los puntos de sutura necesarios para la correcta cicatrización de la herida". "Tomó la decisión de que esos puntos sería mejor darlos en el hospital, por lo que decidió enviar a Camila en la ambulancia al Hospital Fremap de Majadahonda, hospital especializado en el tratamiento de accidentes laborales", expuso.



Tras indicar el doctor A.L.A. a la jugadora que tenía que trasladarla para la idónea aplicación de los puntos de sutura le ofreció a un acompañante que fuese con ella en la ambulancia, ofrecimiento que dicho acompañante declinó y prefirió ir con su vehículo detrás de la ambulancia. La ambulancia y el personal sanitario del Rayo dejaron a la jugadora en las buenas manos del personal del Hospital Fremap de Majadahonda", prosiguió.



El Rayo también informó de que el doctor A.L.A. "ha solicitado no cubrir más los partidos" del equipo femenino "ante la indignación que siente por el hecho de haber ocultado su correctísima intervención y haber dibujado una realidad alternativa completamente falsa inventada por aquellas personas que pretenden dañar el buen nombre del Rayo Vallecano".



Además, apuntó directamente a la AFE. "Esta situación es un paso más de la estrategia de comunicación que está siguiendo AFE sin ningún tipo de escrúpulos como queda de manifiesto en este caso contra el Rayo Vallecano", aseveró.



Por último, quiso negar las "falsas informaciones de precariedad salarial" que supuestamente afectan a las jugadoras del Rayo Vallecano. "El salario medio de las jugadoras del equipo que compite en la Liga Iberdrola es en la actualidad un 75% superior al SMI vigente en la actualidad en nuestro país", concluyó.