Eugenia Martínez de Irujo nos cuenta cómo celebrará su cumpleaños

30-11-2018



En una semana frenética en la que recién llegada de su viaje por Estados Unidos con Narcís Rebollo la hemos visto asistir a varios eventos en la capital - como el estreno de la película 'The house of Gucci' o los premios de la revista Woman - Eugenia Martínez de Irujo ha celebrado su cumpleaños este jueves con un día de antelación ejerciendo de madrina de excepción de la cena solidaria organizada por la Fundación Querer con el fin de recaudar fondos para su proyecto 'La música cura'.



Radiante y rodeada de otros rostros conocidos como Belén Esteban, Natalia Rodríguez o Nuria Fergó la hija de la desaparecida Duquesa de Alba nos ha contado como va a celebrar su cumpleaños, sin grandes fiestas pero al lado de Narcís Rebollo, de quien se confiesa enamoradísima.



- CHANCE: Noche de música y solidaria, la música te ha curado alguna vez.



- EUGENIA: Creo que sí, que a todos. Es muy importante y esa terapia además que encima ha habido un estudio y está súper demostrado que la música es buena para todo. Me parece un proyecto muy bonito.



- CH: Cuando te curó la música.



- EUGENIA: Lo sabes de sobra. Cuando conocí a mi chico.



- CH: Qué tan en Los Ángeles.



- EUGENIA: Muy bien, pero ha sido todo un poco relámpago. Estuvimos dos días en Los Ángeles, Vegas y Nueva York.



- CH: En Las Vegas recordando vuestro matrimonio.



- EUGENIA: Vamos todos los años por los Grammy Latinos, por trabajo. Lo recordamos todos los años obviamente.



- CH: Planes para Navidad.



- EUGENIA: Lo de siempre. Me iré al campo tranquilita.



- CH: Mañana es un día muy importante, tu cumpleaños, ¿cómo lo vas a celebrar?



- EUGENIA: Tenía pensado hacer una 'fiestuqui' que me apetecía mucho, pero llevamos una semana desde que hemos vuelto todos los días una cosa y lo he cancelado. Hoy sí.



- CH: Igual Narcís te prepara algo.



- EUGENIA: No creo, ya me hizo un fiestón sorpresa hacer algunos añitos, no lo sé, lo oigo ahí todo el rato con Tana, un misterio* cada vez que llego empiezan a hablar de otra cosa.



- CH: Alguna sorpresa caerá.



- EUGENIA: No lo sé. Espero que no, estoy muerta. Quiero casa y soplar las velas en mi casa.



- CH: Tu hermano Cayetano estaba muy emocionado por ese abrazo con tu hija.



- EUGENIA: Sí, me encantó, pero no quiero hablar de Tana porque lleva una vida muy discreta.



- CH: Él dijo que Tana era libre y por eso fue a la misa. A qué se refería con eso.



- EUGENIA: La niña es mucha niña.



- CH: Que no tenía miedo.



- EUGENIA: Pero qué miedo aquí ninguno tenemos miedo. No quieras meter y rascar, yo tenía miedo y me fui a Las Vegas* claro, tenía un miedo.



- CH: Algún proyecto en mente.



- EUGENIA: Sí, tengo una cosa pendiente, una exposición de pintura, pero ya para primavera. Quizás la haga en Sevilla. Y saco mi nueva colección sostenible con Tous para mayo. Se ha hecho la selva y ahora estoy haciendo el mundo marino.



- CH: Siempre con los animales. ¿Cuántos tienes?



- EUGENIA: Tengo 10 perros, 5 cerditos, 5 burros y un poni.



- CH: Narcís qué te dice.



- EUGENIA: Narcís es una monada. Estoy loca de amor. Le admiro* es un tío* Es el amor de mi vida, el hombre de mi vida.



- CH: La primera vez que un hombre es el protagonista y no la hija de la Duquesa de Alba.



- EUGENIA: Total, le admiro mucho, para mí es top.



- CH: Eso se merece una boda.



- EUGENIA: Es verdad, nunca pensé, pero he tenido una suerte. Queremos celebrarlo, ya que fue allí todo, que la gente se lo toma como de broma, pero para mí no, firmé. Cuando haya menos cosas igual hacemos una fiesta. Y, obviamente, toda mi familia estaría invitada.



- CH: Siempre estás contenta últimamente y más guapa que nunca.



- EUGENIA: Porque estoy disfrutona.



- CH: Como está siendo la relación con tus hermanos.



- EUGENIA: Qué pesadilla.