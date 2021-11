España.- Casado teme que el Gobierno fracture la Denominación de vino de Rioja en la siguiente reinvindicación del PNV

26-11-2021 El presidente del PP, Pablo Casado, junto a la portavoz Cuca Gamarra y el presidente del PP, Jose Ignacio Ceniceros ECONOMIA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA ALBERTO RUIZ ACIMAS



LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado: "Hoy estamos más preocupados que ayer porque si se hubiera votado" la proposición no de ley del PNV sobre las denominaciones de origen "el PSOE se habría retratado y el tema se habría zanjado".



Casado ha visitado este viernes unas bodegas en Logroño, acompañado de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y el presidente del PP riojano, Jose Ignacio Ceniceros, y se ha reunido con responsables 'populares' de la comunidad y del sector vitivinícola.



El PNV anunció ayer por la tarde que retiraba la proposición no de ley sobre las denominaciones de origen que se iba a debatir, el 30 de noviembre, en el próximo Pleno del Congreso, después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haya comprometido a abrir un debate "sereno" sobre esta cuestión. La iniciativa permitiría subdividir la denominación de Rioja y el PP ya había anunciado su oposición frontal.



El presidente de los 'populares' ha mostrado su preocupación por el hecho de que, tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como el ministro Planas hayan dicho que se trataría el tema "en un futuro". "Queremos que digan si van a esperar a la siguiente reivindicación nacionalista para fracturar Rioja", ha añadido.



Para Casado, "los nacionalistas siempre dicen la verdad", pero "el problema es quien ceda". "No es nuevo que el PNV quiera disgregar Rioja Alavesa de DOC Rioja, lo que sí es nuevo es que el Gobierno de España se haya prestado a negociar", ha afirmado.



"Yo defiendo los intereses de Álava, pero dentro de una potencia vinícola como Álava está una denominación conjunta que es Rioja, que engloba también Álava", ha dicho.



Casado ha reivindicado que, "lo que no se puede hacer es que, en lo que sólo separa la Sierra, los políticos queramos pintar la orografía". Ha insistido en que la defensa de la unidad de la DOC Rioja "es también a favor del País vasco, porque les conviene seguir en una denominación con unas características que, en todo caso, hay que potenciar".



Para el líder 'popular', la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y el resto de responsables sociales están "a las órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han "antepuesto los intereses del PSOE a los de sus vecinos".



Ha exigido que el PSOE diga "claramente" que los diputados socialistas "no van a apoyar nunca" las pretensiones del PNV y ha pediro que digan si la retirada es "sólo para ganar tiempo". También ha creído que "en cuanto haya una votación importante el PNV les va a sacar la factura".