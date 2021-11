España.- Casado presume de partido unido y critica que se diga que evita a Ayuso

26-11-2021 El líder del PP, Pablo Casado (2i), y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra (d), durante una visita a las Bodegas Campo Viejo, a 26 de noviembre de 2021, en La Rioja, Logroño, (España). El líder del PP ha decidido realizar esta visita oficial para mantener la "presión" para no hacer cambios en la denominación de origen Rioja, tras la propuesta del PNV que proponía crear una "subdenominación" de la Rioja Alavesa. POLITICA Alberto Ruiz - Europa Press



El líder del PP, Pablo Casado, ha presumido este viernes de unidad en el seno de su partido y ha criticado que se diga que él evita a Isabel Díaz Ayuso cuando este mismo jueves, según ha explicado, él tenía varios actos públicos y a tres de ellos la presidenta madrileña también estaba invitada aunque no fuera. "Cada uno llega a lo que puede", ha apostillado.



Así se ha pronunciado tras visitar las bodegas Campo Viejo en Logroño (La Rioja), a raíz de las informaciones publicadas acerca de que Casado intentará acudir al final de la manifestación policial contra la reforma de la llamada 'Ley Mordaza', impidiendo así una foto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también tiene previsto asistir a esa convocatoria del sindicato JUSAPOL.



Casado ha afirmado que este viernes y sábado celebran una reunión con sus presidentes provinciales en León, que se convocó "hace mes y medio", "antes de saber las movilizaciones" que iban a celebrar este fin de semana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



"Debido a que vienen de muchas provincias y muchas islas, hoy por la mañana iban a faltar casi 20 presidentes provinciales. Por tanto, no tenía mucho sentido que yo inaugurara --la cumbre de presidentes provinciales-- e interrumpiera la agenda institucional del presidente de Castilla y León para hacerlo", ha explicado.



INTENTARÁ LLEGAR A LA MANIFESTACIÓN POLICIAL



Por eso, ha señalado que este sábado, en vez de clausurar el cónclave provincial del PP, "intentará intervenir "lo antes posible para llegar a la manifestación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".



Casado ha destacado el apoyo del PP a las reivindicaciones policiales. Así, ha recordado que se reunió la pasada semana en el Congreso con representantes de los sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil; el pasado miércoles acudió a la protesta que convocaron frente a la Delegación del Gobierno en Madrid; y la próxima semana asistirá al congreso del sindicato SUP que se celebrará en Toledo.



"Viendo con los organizadores que esa marcha (de este sábado) iba a tener una duración desde las 12 hasta el mediodía, pues espero llegar y por eso he hecho este cambio", ha indicado Casado, para insistir que en vez de intervenir a las 13.00 horas lo hará a primera hora "para poder llegar a la manifestación". Según ha recalcado, "es una cuestión simplemente de poder estar en León más pronto" y "llegar a Madrid más tarde".



¿SE EVITA LA FOTO CON AYUSO?



Al ser preguntado si se va a ver con Ayuso a raíz de las informaciones publicadas acerca de que se evitan por el problemas que hay dentro del partido con el congreso del PP de Madrid, Casado ha señalado que lo que publiquen los medios de comunicación él no puede "comentarlo".



"Yo le puedo decir, lo que puedo decir yo. Ayer por ejemplo tuve cuatro actos públicos, de los cuáles a tres de ellos estaban invitados la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Cada uno llega a lo que puede o puede estar presente en los actos que sea", ha señalado.



Así, Casado ha precisado que él asistió este jueves al desayuno con el presidente de Cepyme, a otro acto con la Asociación de Fabricantes del Automóvil en su gala anual, al foro jurídico Pelayo "con presencia de todas las autoridades del Estado", y a un acto sobre violencia de género.



"Todos estamos a lo que estamos, a gobernar y a tener una posición en los asuntos que importan a los españoles, que no es lo que pase en el PP de la Rioja o lo que pase en el PP de Madrid o de Ceuta", ha enfatizado, para añadir que a los ciudadanos les preocupa el paro, lo que ocurre en el sector del vino o la subida de la luz.



"SERÍA BUENO QUE NOS DEDICÁRAMOS A LO IMPORTANTE TODOS"



En este sentido, ha dicho que sería "bueno" que se dedican "a lo importante todos". "Es lo que está haciendo el Gobierno, dedicarse a lo importante para destrozarlo, como se ha visto en los Presupuestos Generales del Estado", ha proclamado.



Casado ha dicho que "nadie" ha preguntado por las candidaturas que se presentaron al congreso del Partido Socialista de Madrid (PSM) que se celebró hace un par de semanas. "Los partidos que estamos unidos, pues deberíamos tener todavía menos atención mediática que los que han estado a palos hace dos semanas y no han ocupado ni una sola línea en un periódico", ha resaltado.



LOS CONGRESOS Y LOS PLAZOS MARCADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA



En su comparecencia ante los periodistas en Logroño, Casado ha aprovechado para defender que se cumplirán los plazos marcados por la Junta Directiva Nacional del PP para celebrar los congresos, a raíz de una pregunta sobre las peticiones de algunos afiliados para que se adelante el cónclave de La Rioja, una solicitud que también ha hecho Ayuso con el congreso de PP madrileño.



"No puedo opinar sobre los procesos internos del partido", ha señalado, para precisar que la Junta Directiva Nacional a principios de 2020 decidió fijar los congresos provinciales desde verano de 2020 hasta verano de 2021 y los regionales "desde verano del 21 hasta el verano del 22" y, finalmente el congreso nacional.



Según ha explicado, "solo llevan un retraso de un mes" por los meses que ha habido "restricciones por la pandemia". "A partir de mediados de febrero pueden empezar ya los autonómicos uniprovinciales", ha agregado.



Casado ha expresado de nuevo su apoyo a los plazos fijados por la Junta Directiva Nacional "hace ya año y medio" y ha dicho que las primarias están para que "haya democracia interna". "Que se presente quien quiera y el que gane, tendrá todo el apoyo de la dirección nacional", ha concluido.