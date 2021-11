El béisbol panameño pone la mira en la Serie del Caribe 2022

La franquicia de los Nacionales tomará el puesto de los Toros de Herrera, que salió campeón de la Serie del Caribe 2019 y que no estarán este año en el campeonato por motivos de la pandemia. Imagen de archivo. EFE/TANNEN MAURY

Ciudad de Panamá, 25 nov (EFE).- La décima Liga de Béisbol Profesional de Panamá (Probeis) comenzará el 10 de diciembre próximo con el objetivo puesto en la participación de Panamá en la Serie del Caribe 2022 que se disputará en República Dominicana.

"Nos preparamos para la Serie del Caribe 2022, los que amamos el béisbol sabemos lo que significa este torneo y nos alistamos para ir a competir y, por qué no, a traerla de vuelta a Panamá", señaló este jueves el presidente de Probeis, David Salayandia.

Para este torneo se espera que compitan cuatro equipos: los Astronautas de Los Santos, Federales de Chiriquí, Águilas Metropolitanas y los Nacionales.

La franquicia de los Nacionales tomará el puesto de los Toros de Herrera, que salió campeón de la Serie del Caribe 2019 y que no estarán este año en el campeonato por motivos de la pandemia.

"Los Nacionales es un proyecto que tenemos en Probeis desde hace tiempo, es un proyecto de jugadores jóvenes firmados, que no pueden estar en los equipos grandes", indicó.

Salayandia adelantó que para este torneo del béisbol profesional de Panamá se espera la participación de los grandes ligas panameños Jaime Barría, Edmundo Sosa y Jonathan Arauz.

"Que ellos estén en el torneo los hace elegibles por Panamá para la Serie del Caribe", precisó el directivo.

Agregó que el avance del torneo es un trabajo de todos y que "aún falta mucho por hacer, pero vamos poco a poco".

En el campeonato, cada equipo jugará 24 partidos, con una ronda regular de todos contra todos.

La jornada inaugural presenta los duelos entre Águilas Metropolitanas frente a Federales de Chiriquí y Nacionales contra Astronautas de Los Santos.

El equipo que logre el primer lugar clasificará de manera directa a la final; mientras que la semifinal la protagonizarán el segundo y tercer lugar, al mejor de tres juegos.

La final se llevará a cabo al mejor de cinco partidos del 13 de enero al 17 de enero.

El ganador del Probeis representará a la liga en la Serie del Caribe 2022, que se jugará en Santo Domingo, República Dominicana, del 28 de enero al 3 de febrero.