El adiós de una leyenda: Formiga se despide de la selección brasileña

Miraildes Maciel Mota, mejor conocida como Formiga, de Brasil se despide este 25 de noviembre del 2021, en un partido del Torneo Internacional de Fútbol entre las selecciones de Brasil e India en el estadio Arena da Amazonia en Manaos (Brasil). EFE/Raphael Alves

Sao Paulo, 25 nov (EFE).- La volante brasileña Miraildes Maciel Mota, más conocida como "Formiga", dijo adiós este jueves a la selección de su país, al disputar su último partido con la Canarinha en un amistoso en el que Brasil se impuso 6-1 frente a India por el Torneo Internacional de fútbol femenino.

A los 43 años, la leyenda que más mundiales y olimpíadas ha disputado actuó los dieciséis minutos finales del encuentro, disputado en Manaos (norte) y puso fin a una trayectoria de más de 25 años defendiendo a su país, que estuvo repleta de peleas dentro y fuera de la cancha.

Una lucha a la que la propia Formiga asegura no haber sido "en vano", según rememoró en una entrevista concedida a Efe el pasado marzo en París, cuando militaba por el París Saint-Germain (PSG).

"Mi mayor conquista fue la de romper el terrible prejuicio que sufrí en mi casa y la de ver que el fútbol femenino de hoy está mejorando en Brasil. Puedo decir que mi lucha no ha sido en vano", aseveró en la ocasión.

En el escaso tiempo que estuvo en la cancha, Formiga tuvo ocasión de lucirse en dos ocasiones, pero no consiguió marcar sus propios goles con una pelota que terminó en manos de la portera de India y otra que pasó por encima del larguero.

En el último entrenamiento con la camisa verde y amarilla, Formiga recibió homenajes y regalos de sus compañeras de patio y dijo estar "conmocionada" con la llegada de este momento.

"Es maravilloso poder compartir este momento con ustedes, principalmente aquí en Manaos, que es un lugar que realmente abraza al fútbol femenino", celebró durante una rueda de prensa.

Reiteró, además, que pese a la despedida como jugadora, no pretende abandonar el fútbol tan pronto y no descarta asumir un cargo directivo.

"Estuve reflexionando un poco y creo que quizás yo puedo ayudar no solo en la tercera línea, digámoslo así, que es la demarcación del entrenador, pero también fuera, como directora de algún club o incluso de la CBF", explicó.

Otras leyendas del fútbol, como Marta y Pelé, igualmente rindieron tributo a la veterana.

"Su historia habla por sí sola. Es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Una de las personas más amadas del mundo", dijo Marta en un material difundido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Fue Marta quien en el partido de hoy le entregó un vistoso ramo de flores y pronunció unos palabras para enaltecer la figura de la juradora.

"Formiga, mi querida, quiero felicitarte. Felicidades, de todo corazón. Felicidades y viva nuestro Brasil. ¡Viva, Formiga!", dijo, por su parte, Pelé en su propio mensaje.

A lo largo de su carrera, Formiga sumó 234 partidos internacionales, más 20.000 minutos con la camisa de Brasil y ha disputado siete mundiales de fútbol (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019) y siete Juegos Olímpicos (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020).

Asimismo, se alzó subcampeona del mundo en 2007 y subcampeona olímpica en 2004 y 2008.

Hoy se despidió de la camiseta amarilla abrazada por sus compañeras, saludada por las rivales indias y, muy emocionada, pronunciando las últimas palabras en la cancha con la camiseta de la selección.

"Hoy es una noche perfecta", dijo. "Una noche maravillosa, no podría ser mejor", agregó.

También recibió los saludos de su madre, Doña Celeste, que precisamente hoy acudió al estadio para ver por primera vez a su hija con la camiseta de la Canarinha.

Tanto ella como la esposa de la jugadora, Erika, le entregaron una camiseta enmarcada que decía: "Formiga eterna".