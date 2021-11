Eguíbar se clasificó con el vigésimo cuarto tiempo en China

Lucas Eguíbar, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Anders Wiklund

Madrid, 26 nov (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross de snowboard acabó vigésimo cuarto este viernes la calificación para la primera prueba de la Copa del Mundo de esa disciplina, que se disputa en el circuito de la estación china de Secret Garden, el mismo que albergará en febrero la competición olímpica de los Juegos de Pekín.

El ‚rider’ vasco logró la clasificación para la prueba del domingo, reservada a los mejores 32, en la repesca; en la que se quedó a dos segundos y 93 centésimas del canadiense Eliot Grondin, que marcó el mejor tiempo al cubrir los 1 .369 metros de la pista -con salida a 2.046, un desnivel de 167 y 45 módulos- en un minuto, 20 segundos y 43 centésimas, 88 menos que el alemán Martin Noerl.

Eguíbar, que el jueves había apuntado a Efe que sufría aún „molestias en la espalda“, no quiso forzar y, simplemente, aseguró su clasificación para la primera prueba de la competición de la regularidad, que el guipuzcoano ganó la temporada 2014-15 y en la que cuenta cuatro victorias.

El austriaco Alessandro Hämmerle, ganador de los tres últimos Globos de Cristal, marcó el sexto tiempo de la calificación, en la que también logró clasificarse otro donostiarra, el joven Alvaro Romero -bronce en el mundial júnior de este año-; que pasó el corte con el vigésimo noveno crono, a 3,36 segundos del de Grondin.

No lo logró el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández, bronce olímpico en 2018 en los Juegos de PyeongChang. Regino se quedó a más de cinco segundos del canadiense, en el puesto 52; y, por tanto, no competirá el domingo.