EE.UU. prohíbe viajes desde Sudáfrica y otros países por Omicron

(Bloomberg) -- El presidente estadounidense, Joe Biden, impuso este viernes nuevas restricciones de viaje a las naciones del sur de África, simulando las medidas tomadas por otros países para tratar de frenar la propagación de una nueva y potente variante de covid-19 que ha agitado los mercados globales.

A partir del lunes, la administración restringirá los viajes desde Sudáfrica y otros siete países, según altos funcionarios de la Administración. En un comunicado, Biden calificó la decisión como una “medida de precaución hasta que tengamos más información”.

Además de Sudáfrica, las restricciones afectan a Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Esuatini, Mozambique y Malaui. La política no aplicará para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, aunque aún deben presentar una prueba negativa antes de viajar a EE.UU., según funcionarios de la Administración.

La prohibición podría alimentar las preocupaciones sobre la variante, que provocó que el mercado observara una fuerte liquidación, a medida que los inversionistas analizaban los datos emergentes sobre su potencia y la rapidez con la que se propaga.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró este viernes al virus mutado, ahora llamado Omicron, como una “variante de preocupación”, en tanto que una lista cada vez mayor de países se ha movido para bloquear los viajes desde la región. Algunos países de Europa detuvieron los viajes aéreos desde el sur de África este mismo día, al igual que Canadá.

‘Vacunas globales’

“A medida que avancemos, seguiremos guiándonos por lo que la ciencia y mi equipo médico aconsejen”, dijo Biden en un comunicado. “Las noticias sobre esta nueva variante deberían dejar más claro que nunca por qué esta pandemia no terminará hasta que tengamos las vacunas mundiales”.

El anuncio de EE.UU. representa un cambio de rumbo para la Administración de Biden, que a principios de este mes abandonó las medidas específicas de un país o región y las reemplazó por un sistema que depende del estado de vacunación del viajero. El anuncio del viernes deja a EE. UU. con un sistema híbrido de prohibiciones de viaje para extranjeros no vacunados, así como una prohibición más amplia en los ocho países designados el viernes, que tienen niveles de vacunación comparativamente más bajos.

Anthony Fauci, el principal asesor de salud de Biden, dijo el viernes que los funcionarios actuarían después de revisar los datos científicos con sus homólogos en Sudáfrica.Por su parte, Biden indicó que tomó la decisión después de una sesión informativa de Fauci y miembros de su equipo de respuesta covid-19.

Los funcionarios de salud estadounidenses hablaron con sus homólogos sudafricanos el viernes al mediodía, hora de Nueva York, para recopilar datos médicos y científicos sobre la variante recién descubierta. La Administración se mantiene en contacto con expertos en salud en todo el sur de África para obtener más información sobre la variante.

