EEUU.- Estados Unidos registra su nivel más alto de tráfico aéreo desde que marcase el mínimo por la pandemia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Seguridad Nacional ha informado este jueves de que el tráfico aéreo de Estados Unidos ha superado los 2,3 millones de personas en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias, lo que supone la cifra más alta desde que se registrase el "punto más bajo" de la pandemia de coronavirus.



La de la Administración de Seguridad en el Transporte, vinculada a Seguridad Nacional, Lisa Farbstein, ha detallado en sus redes sociales que se han registrado 2.311.978 de ciudadanos desplazados, lo que lo convierte en el punto de control más alto desde que se registrase el más bajo en abril de 2020, cuando se registraron apenas 87.500 viajeros.



Estos datos se dan este jueves, el cuarto del mes de noviembre, cuando se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y los ciudadanos han intensificado sus viajes de vacaciones, tal y como apunta el diario 'The Hill'.



Sin embargo, el país norteamericano no cuenta con un control de la situación pandémica, pues en las últimos fechas se están registrando una serie de aumentos en los contagios tras haber disfrutado de una situación más alentadora durante el mes de octubre.



Este martes, Estados Unidos ha registrado más de 100.000 nuevos casos, mientras que el día anterior se notificaron más de 150.000, según los datos aportados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En octubre estos parámetros no superaron los 29.000 nuevos contagios diarios.



En torno al 70 por ciento de la población del país cuenta con al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 59 por ciento dispone de la pauta completa. Aproximadamente el 19 por ciento de los estadounidenses ha recibido una dosis de refuerzo, aunque se espera que este número aumente dada la recomendación de los CDC de ampliar la elegibilidad de las vacunas de refuerzo a todos los adultos estadounidenses.