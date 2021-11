EE.UU. a la espera de más datos antes de suspender los vuelos a Sudáfrica

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

San Francisco, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos esperará a tener más datos antes de decidir si suspende el tráfico aéreo con Sudáfrica y otros países africanos por la nueva variante de la covid-19, dijo este viernes en una entrevista el principal epidemiólogo asesor del Ejecutivo, Anthony Fauci.

En una entrevista en el canal CNN, Fauci aseguró que tomarán una decisión al respecto "tan pronto" como reciban más información y que la restricción a los vuelos es algo que EE.UU. "tiene sobre la mesa", pero que no quiere implantarla "mientras no haya razones científicas para hacerlo".

Fauci también indicó que por el momento no se ha detectado esta nueva variante en territorio estadounidense y que un grupo de científicos del país ya está en contacto con sus colegas sudafricanos para conseguir de primera mano toda la información disponible.

El miedo a la nueva variante de coronavirus detectada en Sudáfrica, aparentemente más transmisible, ha llevado a diferentes países a suspender los viajes desde algunos Estados africanos del sur.

Científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica informaron ayer jueves de la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529.

Hasta ahora se han confirmado pocos casos de esta variante en otros puntos fuera de África, pero la preocupación que suscitan se deriva de su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa.

En este contexto, varios países han decidido hoy suspender los vuelos procedentes de África austral por la variante B.1.1.529. Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Singapur, Austria e Israel son algunos de esos países que han optado por suspender los viajes desde el sur de África.

También el Gobierno español anunció que restringirá los vuelos procedentes de Sudáfrica y Botsuana, pese a los pocos contagios que se han identificado por el momento, ninguno de ellos en España.