Cvirus.- El ministro de Justicia de Brasil rechaza el pasaporte COVID para turistas internacionales como pide Anvisa

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres, ha cargado este jueves contra la aplicación del pasaporte COVID como prueba de inmunización para que los turistas puedan acceder al país, como sí pide la Agencia brasileña de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



Estas declaraciones del ministro pueden marcar una hoja de ruta, pues Torres es uno de los designados por el Gobierno como integrante del grupo que define si se aplican las recomendaciones de Anvisa para restringir el ingreso en Brasil de los no vacunados.



Brasil no exige la vacunación obligatoria a los turistas, sin embargo Anvisa sí que recomienda la inmunización obligatoria e incluso hace unas semanas envió una serie de notas al Ejecutivo en las que argumentaba las razones para hacer efectiva la aplicación del pasaporte, algo que finalmente no ocurrió, informa el portal G1.



Sin embargo, el Consejo Nacional de Secretarios de Salud y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud se han pronunciado a favor de implantar la medida.



"Estos Consejos esperan que el Gobierno Federal sea sensible a los lineamientos técnicos de la agencia reguladora y establezca las medidas necesarias lo antes posible", han remarcado ambos organismos en un comunicado.



Así, Torres ha llegado a afirmar que "no es necesario" implantar el pasaporte COVID pues la vacunación "no previene la transmisión de la enfermedad".



Por su parte, la Administración brasileña ha apuntado que está analizando "posibles cambios en la ordenanza" relativa a los asuntos de salud vinculados con la pandemia de coronavirus.