Cuba no reporta muertes por coronavirus por segundo día consecutivo

La Habana, 26 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Cuba informaron este viernes que en las 24 horas previas se identificaron 186 nuevos positivos de la covid-19 y que, por segundo día consecutivo, el cuarto en dos semanas, no se registraron muertes por esta enfermedad.

Según informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su parte diario, el país acumula contando estos nuevos casos un total de 961.884 contagiados y 8.299 muertes desde el primer positivo del coronavirus, notificado en marzo del año pasado.

La cifra de personas ingresadas sigue a la baja, con un total de 4.106, de las que 16 permanecen en estado grave y 14 se encuentran en situación crítica.

La región central-oriental del país concentró la mayor cantidad de casos. La provincia de Camagüey contabilizó 35 nuevos positivos y la de Holguín 36, mientras que La Habana, la ciudad más poblada del país, registró sólo 14 infecciones.

Unos 9 millones de personas, de los 11,2 millones que habitan el país, han sido completamente inmunizados con alguna de las tres vacunas de producción cubana contra el coronavirus: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Cuba no compró vacunas en el mercado internacional ni integró el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud para acceder a las fórmulas internacionales contra la covid-19.

