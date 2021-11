Coronavirus.- República Checa bate récord diario de contagios con casi 28.000 nuevos casos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de República Checa han confirmado este viernes un nuevo récord diario de casos de COVID-19 con 27.717 contagios en las últimas 24 horas, en un momento que el país contempla el fortalecimiento de las medidas de restricción ante el aumento de la incidencia y de los hospitalizados -- con el presidente del país, Milos Zeman, a la cabeza --.



El número de casos semanales por cada 100.000 personas es ya de 1.231 y el número de hospitalizados ronda los 6.000, para un total de dos millones de afectados y unos 32.600 decesos desde el inicio de la crisis, según los datos del Ministerio de Salud.



La situación ha llevado al Gobierno checo a anunciar este mismo viernes prohibiciones de entrada para ciudadanos no residentes en la Unión Europea que procedan de Namibia, Sudáfrica, Zambia y otros cuatro países africanos a raíz de la aparición de la nueva y peligrosa variante B.1.1.529.



De igual modo, el Gobierno checo está decidiendo nuevas medidas de cuarentena tanto para la ciudadanos del país como de otros estados miembros de la Unión Europea que lleguen desde uno de estos países durante los últimos 14 días.



Zeman fue hospitalizado este jueves tras dar positivo por coronavirus, horas después de recibir el alta tras pasar casi dos meses ingresado por problemas médicos que no han sido especificados.



El mandatario había abandonado el Hospital Militar Central en una ambulancia y junto a un convoy con varias limusinas para su traslado al castillo de Lany, donde estaba previsto que el viernes el mandatario nombre al nuevo primer ministro del país, Petr Fiala.



No obstante, horas después CNN Prima NEWS y Frekvence 1 han informado de que el presidente ha sido trasladado de vuelta al hospital debido a su contagio por coronavirus. El mandatario había recibido recientemente la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad.