Coronavirus.- Jordania prohíbe la entrada a sus puestos a trabajadores públicos y privados sin la pauta completa

El primer ministro de Jordania, Bisher al Jasauné, ha aprobado un decreto para impedir la entrada a sus puestos de trabajo a trabajadores públicos y privados que no cuenten con la pauta de vacunación completa contra el coronavirus.



"Los días que no tengan permiso para trabajar serán deducidos de sus vacaciones anuales", recoge el decreto, que agrega que, en caso de que éstos se agoten, se podrá considerar una "baja sin sueldo", según ha recogido la agencia estatal jordana de noticias, Petra.



Asimismo, ha destacado que ninguna persona mayor de edad podrá entrar en edificios públicos o privados a menos que cuente con la pauta completa, mientras que ha anunciado sanciones para los empleados que permitan estas entradas.



Al Jasauné ha subrayado además que los ciudadanos "deben demostrar que han recibido dos dosis de la vacuna contra el coronavirus entregando el certificado de vacunación", según ha recogido la agencia estatal jordana de noticias, Petra.



Por último, ha destacado que serán igualmente válidas como formas de acreditación "la tarjeta personal entregada por el Departamento de Estatus Civil y Pasaportes o la de identificación sanitaria que puede ser obtenida en la aplicación del Ministerio de Sanidad".



El Ministerio de Sanidad jordano indicó el jueves en su último balance que durante las 24 horas anteriores se habían notificado 4.283 casos y 30 muertos, lo que eleva las cifras totales a 932.539 y 11.459, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.



Por otra parte, afirmó que en estos momentos hay 46.497 casos activos, incluidos 991 pacientes hospitalizados, con 874.583 personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19, incluidas 2.393 durante el último día.



El Ministerio subrayó además que hasta el momento 4.106.866 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales 3.713.635 cuentan ya con la pauta completa y no se verían afectadas por estas nuevas restricciones.



El secretario general para Epidemias del Ministerio de Sanidad jordano, Adel Balbisi, afirmó el domingo que el país hace frente a una tercera oleada de la pandemia y pidió a la población que respete las medidas de prevención para intentar evitar la propagación del virus.