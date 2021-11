Con River campeón, se decide una plaza en la Libertadores y la Sudamericana

Jugadores de River Plate festejan el triunfo ante Racing Club en el Estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina), este 25 de noviembre de 2021. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 26 nov (EFE).- El título del torneo argentino quedó definido por adelantado tras la victoria este jueves del River Plate, pero aún restan tres semanas para el final y este sábado comienza la vigésima tercera fecha y otros equipos pelean por una plaza en la Copa Libertadores y la Sudamericana de 2022.

Los “Millonarios”, Vélez y Colón tienen ya un lugar asegurado para la Libertadores del año que viene, el primero por ser campeón, mientras que el segundo suma suficientes puntos a nivel general y el tercero ha ganado la fase uno del campeonato.

Talleres de Córdoba y Boca Juniors todavía tienen posibilidades de seguir sumando puntos para el torneo más importante de América del Sur.

Aunque los cordobeses estén entre los tres primeros, pueden perder esta oportunidad si no obtienen buenos resultados en los últimos partidos de la temporada.

De todas formas, tienen garantizado un sitio en la Copa Sudamericana debido a que se clasifican equipos desde el quinto al noveno puestos de la tabla anual, y por el puntaje no podrá caer más allá de la posición número nueve.

Una victoria el sábado será importante para quitar la frustración de sufrir ante el Gimnasia de la Plata una derrota por 5-2. Talleres fue escolta de River la mayor parte de la segunda fase del campeonato.

Por su parte, los “Xeneizes” se encuentran en una situación similar y podrán ingresar a una u otra competición continental dependiendo de los resultados de las tres últimas jornadas. Este domingo se verá las caras con el Newell’s y buscarán quitarse el amargo sabor que les dejó, la semana pasada, la derrota por 1-0 ante el Independiente.

El desempeño del Boca determinará si su entrenador, Sebastián Battaglia, continúa al frente del equipo el año próximo, ya que su contrato vence en diciembre.

¿QUÉ MÁS PUEDE GANAR EL RIVER?

Con la liga argentina en el bolsillo luego de vencer a Racing por 4-0, River quedó habilitado para competir por el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

El Trofeo de Campeones de este año se decidirá en un solo partido en un estadio neutral entre los campeones de la primera y segunda fases, en este caso Colón de Santa Fe y River Plate.

De igual manera deberá concretarse la Supercopa que enfrenta desde el 2012 al campeón de la Copa Argentina y al del torneo de primera división, pero aún no hay certezas debido a que se han tenido que reprogramar las fechas desde el año pasado por la pandemia.

La fase final de la Copa sería entre el Boca y el ganador del Talleres-Godoy Cruz, partido que está pendiente desde enero de 2020.

Todo esto podría finalizar en un espectacular superclásico y una buena forma de despedirse de un club, ya que después de siete años dirigiendo a los “Millonarios”, el técnico Marcelo Gallardo pudo disfrutar de su primer título y puede que sea el último.

Tras coronar a su equipo, puso en duda su continuidad en el club porque su contrato vence a fin de año.

“Es la primera vez que mi vínculo está terminando, creo merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con muchísima energía para seguir”, expresó Gallardo en diálogo con ESPN.

- Programa de partidos de la vigésima tercera jornada (del 27 al 30 de noviembre):

Sábado 27: Talleres-Aldosivi, Patronato-Godoy Cruz y Estudiantes-Vélez.

Domingo 28: Rosario Central-River Plate, Defensa y Justicia-Colón, Argentinos Juniors-Gimnasia y Boca Juniors-Newell’s.

Lunes 29: Unión-Atlético Tucumán, Racing-Lanús, Central Córdoba-Arsenal y Platense-Huracán.

Martes 30: San Lorenzo-Sarmiento y Banfield-Independiente.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. River Plate 22 16 4 2 48 13 52

.2. Defensa y Justicia 22 11 7 4 37 20 40

.3. Talleres 22 12 4 6 33 25 40

.4. Vélez Sarsfield 22 10 8 4 32 17 38

.5. Boca Juniors 22 10 6 6 26 17 36

.6. Lanús 22 10 6 6 40 36 36

.7. Estudiantes 22 9 8 5 36 24 35

.8. Colón 22 10 5 7 22 27 35

.9. Independiente 22 9 7 6 23 18 34

10. Gimnasia 22 9 7 6 23 21 34

11. Huracán 22 8 8 6 21 20 32

12. Rosario Central 22 9 3 10 34 33 30

13. Unión 22 8 4 10 26 30 28

14. Godoy Cruz 22 7 6 9 29 29 27

15. Aldosivi 22 8 3 11 23 33 27

16. Racing 22 6 8 8 19 20 26

17. Argentinos Jrs 22 6 8 8 19 22 26

18. Newell's 22 7 5 10 22 29 26

19. Platense 22 5 9 8 27 30 24

20. Sarmiento 22 6 6 10 22 28 24

21. Patronato 22 5 8 9 23 32 23

22. Banfield 22 4 10 8 16 24 23

23. Atlético Tucumán 22 5 6 11 21 39 21

24. Central Córdoba 22 4 8 10 22 28 20

25. San Lorenzo 22 5 5 12 18 30 20

26. Arsenal 22 4 7 11 11 28 19.