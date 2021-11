Compañía trinitense de alimentos invierte 22 millones de dólares en Bogotá

Fotografía de archivo de un fajo de billetes de dólares. EFE/ Rayner Peña R

Bogotá, 26 nov (EFE).- La compañía de alimentos trinitense Associated Brands Colombia invirtió más de 20 millones de dólares en Bogotá y su región aledaña para desarrollar una nueva planta de producción de cereales.

Así lo aseguró Juan Pablo Solano, director de la compañía en el país, quien precisó que la filial de Associated Brands en Colombia fue creada en agosto de 2018; en 2019 adquirió los terrenos para la planta en Cota, municipio cercano a Bogotá, y que un año después culminó la construcción y puesta en marcha de la infraestructura.

"Desde marzo de 2021 iniciamos la producción de cereales listos para el desayuno entre ellos hojuelas azucaradas, hojuelas de maíz tostadas y arroz achocolatado, todos ellos fabricados de la manera tradicional (laminado) partiendo del grano o de arroz entero", expresó el ejecutivo, citado por la agencia Invest in Bogota.

La nueva planta, de 9.000 metros cuadrados, requirió para su construcción una inversión de 22 millones de dólares, lo que generó 300 empleos indirectos en su construcción y 50 directos para la producción y comercialización.

Igualmente, tiene dos generadores de electricidad de suplencia total, un tanque de agua potable de 800 metros cúbicos y un sistema de iluminación perimetral solar.

"Associated Brands Colombia opera en Bogotá Región (...) para esto llevamos un proceso de calificación de usuarios industriales y de servicios de Zona Franca, con esta calificación tenemos un compromiso de inversión y de empleo con el país que ya hemos cumplido. Desde nuestra planta seguiremos abasteciendo el mercado local y abasteceremos la región andina y pacífica", expresó Solano.

UN MERCADO ATRACTIVO Solano señaló que el país ha llamado la atención de la compañía desde hace varios años por los "socios estratégicos" que durante años han distribuido sus cereales.

"Hemos decidido invertir en el país, inicialmente en el negocio de cereales. Nuestra compañía originaria de Trinidad y Tobago tiene cuatro líneas de negocio las cuales son galletas, chocolates, cereales y snacks y contamos con siete plantas industriales de producción (cuatro en Trinidad y Tobago, dos en Malta y una en Colombia)", dijo.

Igualmente destacó la "mano de obra calificada" del país andino, así como las facilidades para acceder a "energía, gas natural, comunicaciones y agua potable".

Colombia también le ofrece a la compañía "la mayoría de las materias primas" que utiliza en su proceso productivo.

En esa línea, la firma trinitense estima crecer un 40 % en 2022 y llegar a una producción de 3.600 toneladas anuales de alimentos.

"Este año cerraremos en más de 2.500 toneladas, lo cual es un volumen relevante si tenemos en cuenta que iniciamos en marzo de 2021", señaló Solano.

INVERSIÓN EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Para la directora ejecutiva de Invest in Bogota, María Isabella Muñoz, esta inversión es "especial" porque sucedió en un "contexto económico" difícil.

"Es una prueba de que la ciudad mantiene su potencial para atraer proyectos en un sector como el de alimentos y bebidas, en el que Bogotá es el principal mercado y centro de producción del país", dijo.

Agregó: "Confiamos en que, a partir de ventajas competitivas como la ubicación estratégica de la ciudad y la mano de obra calificada, Associated Brands pueda consolidar su proceso de expansión internacional".

El sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo y se estima que tenga un crecimiento del 23 % aproximadamente entre 2019 y 2024, según Invest in Bogota.