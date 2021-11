China.- China rechaza el comportamiento "antidemocrático" de EEUU y reitera sus acusaciones de "hipocresía"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha rechazado el comportamiento "antidemocrático" de Estados Unidos, un país que, según ha lamentado, actúa de forma "hipócrita" y que ha "privatizado" el concepto de democracia en un escenario global.



Wang ha criticado así la postura del país norteamericano en relación con la Cumbre por la Democracia celebrada esta semana y ha insistido en que esta es un "derecho para los pueblos de todos los países" y "no solo para unos pocos". "Deben ser el pueblo el que analice si el sistema de su país es democrático o no", ha manifestado.



En este sentido, ha recalcado que la democracia no es "un test hecho por Estados Unidos u otros países". "Si los estados solo permiten medir su democracia en base a los estándares estadounidenses, cometen una traición a lso propios principios democráticos", ha insistido, según informaciones del diario estatal 'Global Times'.



Asimismo, ha criticado la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países para "servir a sus propios propósitos e intereses". El país habría mostrado "su falta de credibilidad" al asegurar que "no apoya la independencia de Taiwán al tiempo que ofrece a los secesionistas un espacio en la sociedad internacional", ha subrayado.



Este viernes, el encargado de negocios de la Embajada de China en España, Yao Fei, ha insistido en que el mundo "necesita una relación sinoestadounidense sana y estable" dada la necesidad de "crear bienstar para los pueblos de ambos países". En una rueda de prensa con motivo de la 6ª sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino, ha matizado que esto "coincide con el deseo de la comunidad internacional".



Para él, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado de acuerdo con el criterio de su homólogo chino, Xi Jinping, tras la reunión telemática que ambos mantuvieron la semana pasada, en la que intercambiaron ampliamente sus criterio y opiniones sobre varias cuestiones.



Xi, que ha expresado que el mundo atraviesa una "situación de singulares cambios sin precedentes en la historia", ha insistido en el principio de 'una sola China' y ha hecho hincapié en que esta debe ser la base de la "política para la relación entre los dos países". "No apoyaremos bajo ninguna circunstancia la independencia de Taiwán", ha recalcado.



Yao, por su parte, ha afirmado que las partes "deben respetarse mutuamente para coexistir de forma pacífica a través de la cooperación" y ha destacado los logros del Partido Comunista Chino durante los últimos 100 años.