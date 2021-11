Brent cae casi US$5 en medio de desplome por variante de covid

(Bloomberg) -- El petróleo cayó abruptamente debido a que una nueva variante del coronavirus generó preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda y causó un desplome de los mercados mundiales.

Los futuros en Nueva York se desplomaron por debajo de los US$74 el barril, mientras que el Brent de referencia se hundió hasta un 6%, la mayor caída desde julio. La aparición de la nueva variante representa la mayor amenaza para la recuperación del consumo de petróleo durante varios meses, mientras que un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto discutir la variante más tarde. Los mercados globales registraban ventas masivas a medida que los operadores buscaban activos de refugio.

El desplome de los precios es el último giro dramático antes de un reunión clave que celebrará la OPEP+ la próxima semana. Si bien ya se esperaba que la reunión fuera seguida con atención, después de que una alianza de consumidores anunciara la liberación de reservas de emergencia a principios de esta semana, la gravedad potencial de la nueva variante del coronavirus es el último factor que el grupo tendrá que abordar a la hora de decidir si aumenta la producción.

“Esta es una enorme reacción exagerada en términos del mercado”, dijo Amrita Sen, analista jefe del sector petrolero de la consultora Energy Aspects Ltd. en una entrevista con Bloomberg Television. “Este es el precio del mercado en los peores escenarios posibles”.

La OPEP+ podría optar por detener su actual aumento de producción previsto de 400.000 barriles diarios o incluso recortar la producción, según UBS Group AG. El grupo tendrá que tener en cuenta las proyecciones internas, publicadas antes de que se conociera la noticia de la variante, que mostraban un superávit previsto para principios del próximo año.

