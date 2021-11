Brasil.- (AM) Mapfre destaca su alianza con Banco do Brasil como su operación de bancaseguros "más relevante del mundo"

01-01-1970 Los presidentes de Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro , y de Mapfre, Antonio Huertas EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA BRASIL ECONOMIA DESDE ESPAÑA MAPFRE



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los presidentes de Mapfre, Antonio Huertas, y del Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, se han reunido esta semana para analizar la marcha de su alianza en Brasil, una operación que la aseguradora española ha calificado como "la más relevante del mundo" dentro de sus operaciones de banca de seguros.



El encuentro ha sido también una oportunidad para que la delegación brasileña conociera en profundidad las líneas estratégicas del grupo así como los principales proyectos en marcha.



Junto al presidente también han participado el vicepresidente de Negocios Digitales y Tecnología de Banco do Brasil, Marcelo Calvacante de Oliveira Lima, y el presidente de BB Seguros, Ullisses Christian Silva Assis.



En estas reuniones también han participado por parte de MAPFRE, entre otros, el consejero delegado del grupo en Latinoamérica, Jesús Martínez Castellanos, y Fernando Pérez Serrabona y Felipe Nascimento, consejero regional de Brasil y de Seguros Brasil, respectivamente.



Dentro de la agenda de trabajo, además de analizar la buena evolución de las operaciones conjuntas, se han llevado a cabo reuniones específicas sobre innovación, perspectivas económicas con Mapfre Economics y experiencias de negocio digital.



El acuerdo firmado entre ambas entidades se inició en el año 2010. Banco do Brasil vende en exclusiva los productos de Mapfre a través de su canal bancario. El volumen de primas de esta alianza aportó a la aseguradora española 1.739 millones de euros en 2020.



La aseguradora está presente en Brasil desde hace tres décadas y cuenta con más de 3.300 empleados y casi 80 oficinas. Además, 16.000 corredores distribuyen los productos de Mapfre. El negocio de la aseguradora en Brasil es la segunda operación más grande e importante del grupo en el mundo.