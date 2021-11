Aplazan por duodécima vez la audiencia de activistas venezolanos detenidos

El director y presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutíerrez

Caracas, 25 nov (EFE).- La Justicia de Venezuela aplazó este jueves, por duodécima vez, la audiencia preliminar de los tres activistas de la ONG Fundaredes detenidos en julio, Omar García, Rafael Tarazona, puestos en libertad condicional en octubre, y Javier Tarazona, que continúa preso.

"Hoy se suspende nuevamente -ya van 12 veces- la audiencia preliminar de Javier Tarazona", informó el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en un tuit acompañado de un vídeo en el que aparece Gonzalo Himiob, director de la misma organización, flanqueado por los dos activistas liberados, cuya primera fase del juicio también fue aplazada.

Los activistas, conocidos por denunciar el conflicto entre las Fuerzas Armadas venezolanas y disidentes de las FARC en una zona fronteriza con Colombia, fueron detenidos el pasado 2 de julio cuando acudieron a la Fiscalía de Coro, capital estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.

Los agentes que, según su denuncia, los perseguían pertenecen a la Policía y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como otros sujetos sin identificar, denunció entonces Fundaredes.

El pasado 26 de octubre, Rafael Tarazona y Omar García fueron excarcelados bajo una medida cautelar que les obliga a presentarse ante los tribunales cada ocho días, según informó en ese momento Romero, mientras Javier Tarazona se mantiene detenido en el Helicoide, un centro de detención del Sebin, en Caracas.

Himiob explicó, en el vídeo en el que aparece con los dos activistas liberados, que aunque todo estaba listo para la audiencia, los funcionarios del Sebin no trasladaron a Javier Tarazona hasta el tribunal.

"Estaba listo el tribunal, estaba la Fiscalía presente, estaba incluso el abogado de la presunta víctima presente, pero lamentablemente el Sebin no cumplió con su obligación de trasladar a Javier Tarazona a los tribunales y por lo tanto (...) no se pudo realizar la audiencia", indicó Himiob.

Los activistas fueron acusados por la Fiscalía de terrorismo, incitación al odio y "traición a la patria".

Fundaredes y otras organizaciones venezolanas han exigido en reiteradas oportunidades la liberación de Tarazona, a quien defienden como inocente de estas acusaciones.