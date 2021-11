Anabel Pantoja da la callada por respuesta a las vejaciones que Isa P sufrió en Cantora

26-11-2021 Anabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Nueva polémica en la familia Pantoja después de la desgarradora exclusiva de Dulce Delapiedra en la revista Lecturas defendiendo a Isa Pantoja tras su último enfrentamiento con Kiko Rivera por la filtración de unos audios privados en los que la hija de Isabel Pantoja, visiblemente nerviosa, pide ayuda a su hermano tras una discusión con Asraf.



Asegurando que Kiko nunca ha querido a su hermana y siempre la ha humillado, Dulce carga contra toda la familia y desvela alguna de las vejaciones que "su niña" habría sufrido en Cantora cuando la tonadillera no estaba presente. Entre otras cosas la niñera sostiene que Isa no existía para nadie de la familia, que le hacían desprecios continuamente - como darle comida caducada incluso estando embarazada - y que Kiko no dudó en regarla con agua helada cuando tenía 16 años tras enterarse de que hablaba con chicos.



Además, la exempleada e Isabel Pantoja asegura que Chabelita pasó el embarazo sola en su habitación y ni su hermano ni su prima Anabel Pantoja la visitaron ni una sola vez a pesar de sus terribles circunstancias, ya que en una ocasión tuvo que ir a urgencias de noche con una amenaza de aborto y Juan Pantoja, hermano de la tonadillera, no les dejó el coche.



Unas durísimas revelaciones sobre las que Isa, muy afectada, ha preferido no pronunciarse pero que tampoco ha sido capaz de negar, puesto que como señaló en 'El programa de Ana Rosa' Dulce - con quien está enfadada y dolida - las vivió "en primera persona".



Ahora os ofrecemos la primera reacción de Anabel Pantoja a esta polémica entrevista de la niñera, sobre la que no ha querido pronunciarse. Cabizbaja, la influencer ha preferido dar la callada por respuesta, sin desmentir ninguno de los terribles episodios que Dulce cuenta en su exclusiva y en la que se dirige a ella llamándola "falsa". El momento, ¡en el siguiente vídeo!