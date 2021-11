AMP.- Bielorrusia.- Lukashenko visita el centro de acogida de migrantes en la frontera y se reúne con refugiados

08-10-2021 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



Alemania rechaza las declaraciones de Lukashenko sobre la acogida de refugiados



Cientos de ciudadanos iraquíes son repatriados en dos vuelos



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha visitado este viernes el centro de acogida que se encuentra en las inmediaciones del paso fronterizo de Bruzgi y se ha reunido con un grupo de migrantes en la zona.



El mandatario se ha trasladado hasta el centro junto al gobernador de Grodno, Vladimir Karanik, y el jefe de la Comisión de Estado Fronteriza, Antaoli Lappo, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.



A su llegada, ha sido recibido también por el secretario general de Cruz Roja bielorrusa, Dimitri Shevtsov. Lukashenko ha supervisado allí la distribución de alimentos entre los migrantes y se ha reunido con miembros de Cruz Roja para evaluar el estado de la ayuda humanitaria.



Así, ha resaltado que Bielorrusia está "preparada para hacer todo lo que sea posible por los refugiados", tal y como ha expresado el presidente del país, que se ha dirigido a los migrantes: "algunos de ustedes se han creído la propaganda occidental y están buscando una vida mejor".



"Pero lo peor de todo esto es que veo que los adultos no ven un futuro para sus hijos en sus lugares de origen", ha lamentado antes de matizar que "lo único que quieren es que sus hijos tengan una educación decente y un trabajo".



En este sentido, ha señalado que existe un grave problema y ha reconocido que los migrantes "están experimentando una situación muy difícil", si bien ha dicho creer que "será temporal". "Sabed que los bielorrusos haremos lo que sea, incluso si es malo para los polacos, los letones o quien sea. Haremos lo que queráis que hagamos", ha afirmado.



Sin embargo, ha lamentado no poder hacerlos llegar a Alemania. "También hay que entender que no podemos iniciar una guerra para abrir un corredor a través de Polonia hasta Alemania. Ya veis cómo responden. Os lanzan granadas y gases lacrimógenos. Se han vuelto locos", ha aseverado.



Este mismo viernes, el Gobierno alemán ha insistido en que Berlín no está de acuerdo con las palabras de Lukashenko y que no ha accedido a acoger a unos 2.000 refugiados que se encuentran actualmente en la frontera bielorrusa.



"En nombre de la canciller (Angela Merkel) y del Gobierno alemán, quiero decir claramente que esta afirmación es falsa", ha manifestado el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert. De esta forma ha abordado las palabras de Lukashenko, que indicó la semana pasada que "2.000 personas no es un gran problema para Alemania".



El gobernante bielorruso destacó entonces que Merkel estaba de acuerdo con ello, dando por hecho que Alemania iba a acoger a unos dos millares de refugiados, algo a lo que el Gobierno se ha negado en varias ocasiones.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que a lo largo de la jornada ha llegado a la zona un envío realizado por la entidad para los migrantes. Se trata de un envío cuyo objetivo es prestar asistencia humanitaria a unas 10.000 personas durante tres meses.



CIENTOS DE IRAQUÍES SON REPATRIADOS



El Ministerio de Transporte de Irak ha anunciado que cientos de ciudadanos iraquíes que se encontraban en la frontera entre Bielorrusia y Polonia han sido repatriados en dos vuelos.



El director general de la aerolínea Iraqi Airways, Abbas Omran, ha indicado en un comunicado que, según "las directivas del Ministerio de Transporte y tras obtener la aprobación oficial de las autoridades competentes, han despegado dos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Bagdad con destino a Minsk para evacuar a los ciudadanos iraquíes", ha recogido la agencia de noticias NINA.



Ahmed al Sahaf, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irak, ha anunciado así que 617 personas han regresado al país, si bien las autoridades continúan "implementando sus esfuerzos para repatriar a los migrantes de forma voluntaria al país".



"El regreso voluntario es una respuesta diplomática y un camino humanitario y debemos hacer todo lo posible para que se lleve a cabo con éxito", ha matizado.