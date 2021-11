Aerolíneas retroceden tras prohibiciones de viajes a Sudáfrica

(Bloomberg) -- Las acciones de las aerolíneas tuvieron este viernes su mayor caída desde los primeros días de la pandemia covid-19, después de que los países europeos prohibieran los vuelos desde Sudáfrica en un intento por frenar la propagación de una variante emergente del virus.

El Reino Unido frenará las llegadas desde Sudáfrica y varios países vecinos durante dos días y limitará el acceso principalmente a sus propios nacionales a partir del domingo, imponiendo con una cuarentena hotelera de 10 días. Alemania y Francia siguieron su ejemplo con medidas similares.

El índice Bloomberg EMEA Airlines se hundía este viernes hasta un 12%, su mayor caída desde marzo de 2020, con la matriz de British Airways, IAG SA, registrando la mayor pérdida. En EE.UU., las acciones relacionadas con viajes como las de Marriott International Inc., United Airlines Holdings Inc. y el operador de cruceros Carnival Corp. retrocedían un 10% o más.

Las medidas drásticas en la frontera señalan un nuevo nivel de riesgo para las empresas dependientes del turismo cuya recuperación ya se había estancado este mes por una cuarta ola de casos de coronavirus en Europa. Los cierres en Austria y en otras partes de la región han provocado afectaciones en los resorts de esquí, al tiempo que reducen el entusiasmo por los viajes aéreos de fin de año, señaló el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary.

“Este es el peor regalo de Navidad anticipado que podría esperar la industria de las aerolíneas”, dijo Nick Cunningham, analista de Agency Partners en Londres.

La variante emergente del virus identificada por primera vez en Sudáfrica ha alarmado a los funcionarios de salud de todo el mundo, lo que sugiere que más países podrían comenzar a cerrar sus fronteras. Israel y Singapur también restringieron el acceso a los vuelos desde la zona, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el viernes un “freno de emergencia” en los viajes aéreos desde Sudáfrica, permitiendo a los Estados miembros de la Unión Europea actuar rápidamente para limitar los riesgos.

En EE.UU., el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que esperará a ver más datos antes de tomar cualquier decisión sobre la suspensión de vuelos.

