Accionistas de colombiano Nutresa deliberan sobre OPA, buscan socios y debaten conflictos de intereses

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 26 nov (Reuters) - Dos de los principales accionistas de Nutresa, el mayor productor colombiano de alimentos procesados, analizan una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la mayoría controlante de la empresa, en medio de anuncios para buscar un socio estratégico y deliberaciones sobre conflictos de intereses.

Nutresa recibió una OPA por entre un 50,1% y el 62,625% de sus acciones en circulación por parte de Nugil SAS-controlada por el conglomerado financiero Grupo Gilinski-, que se realizará entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre en un negocio que ascendería a entre 1.777 millones de dólares y 2.221 millones de dólares.

Gonzalo Pérez, presidente del holding de inversiones Grupo SURA -el mayor accionista de Nutresa con un 35,7% de su propiedad-, informó que el conglomerado está realizando un riguroso análisis de la sorpresiva OPA que en su opinión llega en un contexto complejo por los efectos de la pandemia del COVID-19 en múltiples frentes.

"Entendemos que esta decisión implica analizar el precio de una acción no en un momento particular, sino a lo largo del tiempo", dijo Pérez en un vídeo compartido a la prensa. "No se trata solo de decidir sobre el ahora, sino sobre el futuro y con visión de largo plazo".

En paralelo, Grupo SURA anunció el jueves que sus accionistas autorizaron contratar la banca de inversión y la asesoría legal para buscar un socio estratégico que esté interesado en una participación no controlante del holding.

El precio de la acción de Grupo SURA subía un 2,92% el viernes en la bolsa colombiana, a 23.260 pesos.

El conglomerado está conformado por la aseguradora Suramericana, Sura Asset Management que administra fondos previsionales y portafolios de inversión para personas, además de tener participaciones de entre el 20% y el 50% en Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa.

Al mismo tiempo, el conglomerado industrial Grupo Argos, que posee alrededor de un 10% de Nutresa, convocó para el 3 de diciembre a una reunión extraordinaria de accionistas para decidir sobre la OPA.

En la reunión se decidirá "sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva de Grupo Argos S.A., para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Nutresa S.A.", dijo en otro comunicado ante el máximo regulador del mercado de valores.

Nutresa tiene presencia directa en Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Malasia, y sus marcas tienen presencia en 78 países.

La acción de Nutresa perdía un 0,14% a 28.200 pesos en la sesión.

(Reporte de Nelson Bocanegra)