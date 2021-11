Yoss Hoffman arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Míralas aquí!

Yoss Hoffman (@justyoss) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 948.890 de interacciones entre sus seguidores.

Yoss escribió un par de “calaveritas” para conmemorar la fecha: “Para mi papá: Ahí viene Raúl, sólo se alcanza a ver una luz, de repente aparece su sonrisa que va dirigida a su hija, le dice: “¡Ay mi Güera!, yo sé que estás en una cueva, pero aquí estoy yo contigo, escucha bien, nada te ha vencido. Yo te protejo desde el cielo, así que nunca olvides que te quiero, porque el amor va más allá de la muerte y tú eres mi legado más fuerte” Yoseline: Estaba en su celda Yoseline y mientras limpiaba le cayó cloro al calcetín. Distraída, de pronto algo entró entre las rejas, ¡no lo podía creer, era una ultra abeja! Intentó correr y esconderse pero no pudo, la ultra abeja zumbaba como terror puro. Ella rogó que no le hiciera daño pero esta no le hizo caso, el daño ya estaba hecho pues verán, la ultra abeja nunca la picaría, sólo llegó a quedarse zumbando por el resto de sus días. Porque en ese infierno habría que esperar hasta que alguien se apiadara de su mente o la liberara la propia muerte. Los quiero Yoss”. Publicado por G.G.





Hoy visité a Yoss y le conté la noticia: “… “ (después de un silencio, Yoss rompió en llanto) Publicado por G.G.





Una imagen que habla más que mil palabras. ¡Te extrañamos mucho! Nos llegaron unos regalitos para los ñeñes y como pude les tomé esta foto que intenté describírsela lo más detallada posible a Yoss. “No puedo ver la foto de la publicación, pero cierro los ojos y me la imagino perfecto y no saben cuánto extraño a mis ñeñes preciosos. Sookie, Teo y Steewy, los amo con todo mi ser. Muchas gracias por los regalitos. Los quiero Yoss.” Publicado por G.G.





Hoy mientras esperaba en la fila para entrar a ver a Yoss, platicaba con algunos familiares de personas privadas de su libertad y coincidimos en que sería una mentira decir que es fácil poder llevar este tipo de situaciones siempre con una actitud positiva. Para los familiares nos resulta muy complicado saber qué decir o qué hacer para transmitir calma, paz, paciencia o tranquilidad, ya que objetivamente NO existen las palabras correctas. Platicaba de esto con Yoss y escribió lo siguiente: ““Ánimo”, “échale ganas” y “tranquila” son las palabras más escuchadas en este lugar cuando te ven deprimida. Ojalá esas palabras tuvieran algún poder “mágico” que al escucharlas realmente se activara algo en tu cuerpo que te levantara el ánimo, te diera motivación y/o quisieras echarle ganas… A veces esas palabras son suficientes, pero cuando son repetitivas poco a poco van perdiendo ese poder y ¿a qué se refieren cuando dicen “échale ganas”?, creo que se refieren a las ganas de vivir tu situación, enfrentarla y sobrevivirla. A veces hay tanto cansancio emocional que resulta difícil hacerle caso a esas palabras, así que hay otras como: “podría ser peor”, “piensa en el futuro maravilloso” y sí, siempre puede ser peor y también puedo pensar en futuros alternativos pero lamentablemente no estoy en el futuro aún. Les comparto esto porque es cierto que he aprendido muchas cosas a través del sufrimiento pero también hay momentos muy depresivos, momentos difíciles donde sientes dolor y no puedes pararlo hasta que el cuerpo y/o la mente se cansan. Esto es una lucha diaria para tratar de tener salud mental y resistir. ¡RESISTE! Se los digo como reflejo Los quiero Yoss.” Publicado por G.G.





Hay una pregunta obligada que le hago siempre a Yoss un día antes de ir a visitarla: ¿Qué necesitas? Y Yoss les cuenta cuál es su respuesta: “Hoy me preguntó Gerito como siempre: “¿Qué más necesitas?” Mi respuesta fue: ¡Mi libertad! Y me contestó: “¡Algo que pueda comprar en el súper o en el mercado!” JAJA Familia, amigos y seguidores, todas las noches sueño que ya estoy fuera o estoy durmiendo a lado de Gerardo. Cuando dormíamos juntos le aventaba mi pierna encima, era mi manera de abrazarlo y sentir que ahí estaba. A veces ya no estaba, ya se había despertado, pero cuando estaba ahí me daba mucha paz aunque quizá él lo sintiera como una patada. Pero ahora mientras duermo, aviento mi pierna para “abrazarlo” y se estrella contra los ladrillos y en segundos vuelvo a esta realidad, así que intento volverme a dormir y regresar a donde estaba en mi sueño. Mi consciente y mi inconsciente esperan ansiosos el momento en que todo esto termine. ¿Qué necesito? Necesito paz, paz para mí y para mi familia, que esta pesadilla termine para poder continuar con mis propósitos de vida que ya les iré contando todo lo que he estado preparando, de tan sólo pensarlo me emociono, pero cuando volteo y veo los ladrillos, es frustrante. He salido de muchas cárceles mentales, ¡MUCHAS! y me faltan otras… como en la que me encuentro físicamente. Los quiero Yoss”. Publicado por G.G.

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.