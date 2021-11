Vacunas anticovid sólo protegen en 40% contagios de variante delta

Actualiza con declaraciones de la OMS en 4º y 5º párrafos, nuevas medidas en Italia y en Eslovaquia ///Estocolmo, 24 Nov 2021 (AFP) - Europa necesita "urgentemente" medidas para hacer frente al rebrote de la pandemia, porque en caso contrario el fardo sanitario será "demasiado pesado" entre enero y marzo de 2022, aseguró el miércoles una agencia de la UE, 24 horas después de una advertencia de la OMS sobre el riesgo de una hecatombe este invierno.Con mas de 2,5 millones de casos y cerca de 30.000 muertos registrados en una semana, el Viejo Continente es de lejos la región del mundo más afectada por la pandemia, según datos oficiales recolectados por la AFP. Y la tendencia sigue en alza, en especial en los países donde la tasa de vacunación es menos elevada.El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), agencia sanitaria de la UE encargada de las epidemias, recomendó este miércoles acelerar la vacunación y generalizar una dosis de refuerzo para todos los ciudadanos de más de 18 años, dando prioridad a las personas que tienen más de 40 años.La agencia europea instó además a que aumente el nivel general de vacunación en la UE, especialmente en los países más retrasados.Europa se enfrenta al riesgo de tener que soportar un fardo sanitario "demasiado pesado" en pleno invierno "si no se aplican medidas de salud públicas de forma urgente", advirtió el ECDC.El martes, la OMS Europa dijo temer 700.000 muertos suplementarios antes de la primavera boreal en el conjunto de su zona, que incluye a medio centenar de países de Europa y de Asia central. Toda esta zona ya ha registrado 1,5 millones de fallecimientos.La variante delta del coronavirus, muy contagiosa, redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó el miércoles el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus."Las vacunas salvan vidas, pero no impiden totalmente la transmisión del covid-19", explicó. "Hay datos que sugieren que antes de la llegada de la variante delta, las vacunas reducían la transmisión un 60% pero, con la aparición de esta variante, cayeron a 40%", señaló durante una rueda de prensa.El nivel general de vacunación en la Unión Europea y los tres países del Espacio económico europeo, aún inferior al 70% de la población total, refleja una amplia insuficiencia de vacunación "que no puede ser resuelta rápidamente y deja vía libre al virus para extenderse", subrayó el miércoles el ECDC. - Diferencias de vacunación - En la UE, un 67,7% de la población ha recibido dos dosis de la vacuna, pero las diferencias son abismales entre los países. Por ejemplo, solo 24,2% de los búlgaros están vacunados, contra 86,7% de los portugueses."Debemos urgentemente concentrarnos en compensar ese retraso en la inmunidad, proponer dosis de refuerzo a todos los adultos y reintroducir medidas no farmacéuticas", indicó la directora del ECDC, Andrea Ammon, en una declaración por video.Este mismo miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que las dosis de refuerzo de la vacuna anticovid deben estar "disponibles" para los adultos de la UE, en prioridad para los mayores de 40 años."Las dosis tienen que estar disponibles para los adultos, priorizando por las personas mayores de 40 años y las personas vulnerables", dijo la responsable en un mensaje en Twitter.Este miércoles, Suecia anunció que ofrecía una tercera dosis a todas las personas adultas. En otros países europeos, las restricciones aumentan debido al avance de la pandemia. Francia se dispone a anunciar el jueves nuevas medidas, entre ellas la "aceleración de la vacunación", el "refuerzo del pasaporte sanitario" y de distancia social y uso de mascarilla.En Italia, el gobierno decidió que desde el 6 de diciembre las personas no vacunadas no podrán acceder a restaurantes, bares, cines, teatros, clubes nocturnos o gimnasios. Además, todos los italianos mayores de 40 años podrán recibir la tercera dosis, una vez que hayan transcurrido al menos cinco meses desde la segunda.En Eslovaquia también se decretaron nuevas restricciones, con el cierre de restaurantes y tiendas no esenciales a partir del jueves.En un contexto de cansancio generalizado de la población, la lucha contra la pandemia se enfrenta al descontento social. En los últimos días, Austria y sobre todo Holanda, registraron manifestaciones violentas contra las medidas sanitarias reinstauradas para frenar esta nueva ola del virus.Según la OMS, el alza de la pandemia en Europa se explica por la prevalencia de la variante delta, muy contagiosa, por una vacunación insuficiente y por la flexibilización de las medidas anticovid.bur-map/phy/sg/me-sag/bl ------------------------------------------------------------- Vacunas anticovid sólo protegen al 40% la transmisión del virus debido a variante delta =(Video)= Ginebra, 24 Nov 2021 (AFP) - La variante delta del coronavirus, muy contagiosa, redujo al 40% la eficacia de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó el miércoles el jefe de la OMS, instando a la gente a seguir usando máscaras y a respectar las medidas de distanciamiento."Las vacunas salvan vidas, pero no impiden totalmente la transmisión del covid-19", explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa regular sobre la pandemia, que está causando estragos en Europa."Hay datos que sugieren que antes de la llegada de la variante delta, las vacunas reducían la transmisión un 60% pero, con la aparición de esta variante, cayeron a 40%", señaló."En muchos países y comunidades, tememos que exista la idea errónea de que las vacunas han puesto fin a la pandemia, y que las personas vacunadas ya no necesitan tomar más precauciones", añadió.vog/apo/mab/mb