UE propone validez de nueve meses de vacuna covid para viajes

(Bloomberg) -- La Unión Europea recomienda un plazo de nueve meses para la validez de la vacuna contra el covid-19 para viajes internos y hacia el bloque, y también pretende priorizar a los viajeros vacunados.

La Comisión Europea propone que los Estados miembro sigan recibiendo a todos los viajeros inoculados con vacunas aprobadas por el bloque, según un documento visto por Bloomberg. También pidió que los países reabrieran a partir del 10 de enero a todos aquellos que hayan recibido vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, anunció el jueves un nuevo marco de viajes internos de la UE basado más en el estado de vacunación o recuperación de las personas que en la cantidad de casos en los países de donde provienen. La UE también prepara un anuncio sobre las reglas para viajes externos.

Las actualizaciones propuestas introducen el nuevo límite de tiempo para la validez de la inmunización contra el covid, aclarando que se necesitarán refuerzos más allá del período de nueve meses. Pero la UE dijo que no estaba lista para proponer un período de validez para los certificados emitidos con base en vacunas de refuerzo.

La Comisión también propone extender las reglas sobre el certificado digital de la UE hasta más allá del próximo verano europeo, dijo Reynders.

Gobiernos de la UE presionan para que el bloque suavice las diferencias en las reglas para garantizar la libre circulación, en medio de enfoques contrastantes sobre cuánto deben durar las vacunas y cómo administrar las vacunas de refuerzo. La Comisión ofrece recomendaciones que los países miembro podrían implementar.

Los países de la UE buscan combatir la cuarta ola de la pandemia con diversos grados de restricciones, en medio de tasas de vacunación desiguales. Alemania está considerando vacunas obligatorias para algunos grupos vulnerables, Italia ha impuesto límites para las personas no vacunadas y Dinamarca está considerando exigir tapabocas en el transporte público. Austria ha restringido los viajes de ocio como parte de una cuarentena de tres semanas.

Dado que el número de casos sigue aumentando en toda Europa, la rama ejecutiva de la UE tiene previsto descontinuar, a partir del 1 de marzo, la lista blanca de países de los cuales se permite el ingreso a todos los viajeros independientemente del estado de vacunación. A partir de esa fecha, las personas vacunadas y recuperadas del covid con un certificado digital de la UE, o un pase equivalente, podrían ingresar al bloque.

Las reglas revisadas también permitirían viajar a la UE a niños de entre 6 y 17 años que hayan tenido una prueba de PCR negativa antes de la salida, incluso si no están vacunados. Los países de la UE podrían requerir pruebas adicionales después de la llegada, cuarentena o autoaislamiento. Las propuestas deberán ahora ser aprobadas por los Estados miembro.

Como medida de protección adicional, se requeriría una prueba de PCR negativa para todos los viajeros que hayan sido inmunizados con una vacuna aprobada por la OMS que no esté aprobada por el regulador de medicamentos de Europa, como también para viajeros recuperados de covid, según las propuestas.

Vuelos

La industria de viajes ha observado atentamente los planes del bloque.

Después de aumentar la capacidad de junio a octubre, las aerolíneas europeas comenzaron a retroceder. La cantidad de asientos que se ofrecen en los vuelos en Austria esta semana es un 39% inferior a los niveles de 2019, una disminución de tres puntos porcentuales desde principios de noviembre, según datos del rastreador de vuelos OAG. Se han producido caídas similares en Francia y Alemania.

Es probable que el revés continúe hasta Navidad y podría tener un impacto en la planificación de las vacaciones del verano de 2022 que generalmente sucede hacia fin de año, dijo el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, en una entrevista esta semana.

