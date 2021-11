Tenis.-Tenis/Davis.- (Previa) España se aferra al 'fenómeno Alcaraz' para defender la 'Ensaladera'

20-11-2021 Carlos Alcaraz DEPORTES RFET



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



España comenzará este viernes su andadura en las Finales de la Copa Davis con un primer duelo clave para sus aspiraciones de superar la fase de grupos ante Ecuador, primer rival en la defensa del título que logró hace dos años en Madrid.



En 2019, en el estreno del discutido nuevo formato ideado por Gerard Piqué y Kosmos Tennis, el equipo español se coronó campeón por sexta vez en su historia, agarrado a su número uno, un Rafa Nadal que ganó todos sus puntos, y al punto emotivo que logró Roberto Bautista en la final ante Canadá, apenas días después de haber fallecido su padre y haber dejado la concentración.



España derrotó a Rusia, Croacia, Argentina, Gran Bretaña y Canadá, superando otro obstáculo que podía suponer jugar en pista dura cubierta de la Caja Mágica, apoyado también en la eficacia en la modalidad de dobles, con la que desenredó a su favor todas las eliminatorias menos ante croatas y canadienses.



No pudo haber defensa del título en 2020 por culpa de la pandemia y es ahora cuando el conjunto que sigue capitaneando Sergi Bruguera tendrá que hacerlo, con mucho menos favoritismo que el que podía tener en 2019 y con mucha dificultad ya desde el inicio.



Para empezar, el doble ganador de Roland Garros no podrá tener esta vez a Nadal, "el mejor jugador de la historia de la Davis", según reconoció él mismo, para afrontar un reto que será ahora en el Madrid Arena y que ya en su primer grupo tiene mucha exigencia por la presencia, de nuevo, de los rusos, rivales el domingo y probablemente el equipo más potente de las Finales que esta vez sí viene con Daniil Medvedev, número dos del mundo, para acompañar a Andrey Rublev, el cinco, Aslan Karatsev, el 18, y Karen Kachanov, subcampeón olímpico.



Y a apenas tres días de debutar, Bruguera perdió por lesión a Roberto Bautista, reemplazado por Albert Ramos, lo que deja como número uno a Pablo Carreño y como dos y muchas opciones de tener una alta responsabilidad al joven debutante Carlos Alcaraz, que ha levantado una expectación máxima y cuyo actual estado de forma despierta mucha ilusión.



Juan Carlos Ferrero, autor del punto decisivo que dio la primera Davis al tenis español y técnico del murciano, puede contarle de primera mano lo que supone esta competición, donde las fuerzas se igualan en muchos casos y donde el público puede dar un plus. El 'maestro' de los 'NextGen' viene en forma tras conquistar este título en una pista muy similar y después de una temporada en la que ha pasado del 141 al 32 del mundo y en la que ha sido capaz de ganar a rivales de renombre como Stefano Tsitsipas, Matteo Berrettini o Janik Sinner.



UN 'ETERNO' CAPITÁN Y EL HIJO DE ANDRÉS GÓMEZ LIDERAN A ECUADOR



A su lado debe estar Carreño quien juegue el otro individual. El asturiano ya es bastante experto en este tipo de competiciones, donde no ha conseguido brillar en exceso, por lo que espera ahora mejorar su balance apoyado en el tenis que le llevó a ser bronce en Tokyo 2020. Para el doble, Bruguera cuenta con una pareja bastante sólida como la que forman Marcel Granollers y el veterano Feliciano López.



El primer paso hacia la defensa del título es el que se presenta presumiblemente como el más 'sencillo' aunque sin margen de error, ya que enfrente estará Ecuador, una de las sorpresas en estas Finales y 24 del ranking de la Copa Davis, que sacó su billete tras ganar a una Japón sin Kei Nishikori, pero que jugaba en casa.



El equipo de Raúl Viver, sempiterno capitán ecuatoriano desde el año 1993, no cuenta en sus filas con ningún componente en el 'Top 100' y su mejor jugador es Emilio Gómez, el 149 del mundo e hijo de Andrés Gómez, campeón de Roland Garros en 1990 ante Andre Agassi. Roberto Quiroz (291), Diego Hidalgo (591), Antonio Cayetano March (701) y Gonzalo Escobar (39 del mundo en dobles) completan un quinteto cuya principal arma es la ausencia total de presión.